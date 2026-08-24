STJD pode julgar Santos após torcedor cuspir em jogador do Mirassol. Saiba mais!

Episódio foi registrado na súmula de Santos x Mirassol e pode resultar em denúncia ao clube por ocorrência nas arquibancadas

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
24/08/2026 às 17h47
STJD pode julgar Santos após torcedor cuspir em jogador do Mirassol. Saiba mais!
(Reinaldo levou cusparada de torcedor do Santos durante jogo do Brasileirão / Foto: Premiere | Globo)

O Santos pode ser chamado a responder no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após um torcedor cuspir em Reinaldo, lateral do Mirassol, durante o empate por 1 a 1 entre as equipes, no domingo (23/8), na Vila Belmiro. O episódio foi registrado pela árbitra Edina Alves Batista na súmula da partida.

A ocorrência pode ser analisada com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da responsabilidade dos clubes pela prevenção e repressão de desordens em seus estádios. O dispositivo prevê multa de R$ 100 a R$ 100 mil e, dependendo do caso, perda de mandos de campo ou realização de partidas com portões fechados.

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Episódio foi registrado pela arbitragem

A situação aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Reinaldo se preparava para cobrar um lateral próximo às arquibancadas. Segundo Edina, a cusparada partiu do setor ocupado pela torcida santista, mas o responsável não foi identificado.

“Informo que, aos 25 minutos do primeiro tempo, o atleta Reinaldo Manoel da Silva, número 6 da equipe do Mirassol, levou uma cusparada no momento que ia realizar um arremesso lateral. Informo que essa cusparada veio de onde se encontrava a torcida do Santos Futebol Clube, porém não foi possível identificar o torcedor”, escreveu a árbitra.

Reinaldo reclamou imediatamente do ocorrido e levou a situação à arbitragem. Imagens da transmissão também registraram o momento.

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Reinaldo pede providências

Depois do jogo, o lateral do Mirassol publicou um vídeo do episódio nas redes sociais e cobrou uma resposta pelo ocorrido.

“Ganhamos um grande ponto hoje na Vila, contra um grande adversário, e temos que valorizar. Mas, independentemente do resultado, ninguém sai de casa para trabalhar, ganhar o pão de cada dia, representar um time e uma torcida, para tomar uma cusparada na cara”, iniciou.

Na sequência, Reinaldo voltou a falar sobre as imagens e pediu que medidas fossem adotadas para evitar novos episódios: “Nojento, lamentável e vergonhoso. As imagens são claras. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas para que isso não volte a acontecer comigo e com nenhum companheiro de trabalho. Isso não existe!”

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Santos tenta identificar responsável

O Santos se manifestou após o episódio e afirmou que trabalha para identificar o torcedor envolvido. O clube também lamentou o ocorrido e reforçou a necessidade de respeito nas arquibancadas.

“O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o episódio, entende que educação e civilidade são inegociáveis e trabalha para identificar o responsável pelo ato contra o atleta Reinaldo, do Mirassol, na partida do último domingo (23), na Vila Belmiro”, publicou o clube.

Com o episódio registrado oficialmente na súmula, a ocorrência pode ser analisada pela Justiça Desportiva. O eventual enquadramento e a punição dependerão da avaliação do STJD sobre as circunstâncias e sobre as medidas adotadas pelo Santos.

Fonte original Portal Leo Dias.

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