Carlinhos Maia divulga prints de Davi cobrando R$ 300 mil para perder luta contra Rico

Carlinhos Maia expôs detalhes da desistência de Davi Brito da luta contra Rico Melquiades no “Rancho do Maia”, na noite deste sábado (22/8). Em suas redes sociais, o dono do reality afirmou que Davi cobrou R$ 300 mil para perder a luta de propósito e até sugeriu opções de parcelamento. Carlinhos também exibiu prints da “negociação” e aproveitou para mandar um recado ao campeão do “BBB”.

Nos stories, Carlinhos compartilhou um vídeo mostrando a troca de mensagens com Davi pelo Instagram. O ex-participante doBBB” tomou a iniciativa e apresentou uma proposta para a luta contra Rico. “Bora fazer o entretenimento acontecer, pra rodar o Brasil todo”, iniciou.

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Na conversa, Davi avaliou que, pelo tempo de treino e pela pouca experiência, Rico teria menos chances de vencer, o que, segundo ele, também reduziria a repercussão do confronto. “Mas, se o Rico ganhar, isso vai rodar o Brasil, ele vai parar tudo. Se a gente chegar em uma negociação em valor, eu deixo o Rico ganhar a luta no 2º round, por nocaute técnico”, disparou.

O ex-motorista de aplicativo ainda afirmou que, caso a negociação não fosse aceita, teria que enfrentar o adversário de verdade. “Mas, se caso não rolar, aí eu vou ter que quebrar a cara dele mesmo. Aí não tem pra onde correr, kkkkk”, afirmou. Na sequência, apresentou o valor “E aí, minha proposta? É 300.000,00 eu deixo ele ganhar”, afirmou Davi, que ainda classificou o possível resultado como “histórico”.

Sem obter resposta de Carlinhos, Davi tentou facilitar a negociação e ofereceu uma opção de pagamento parcelado. “Você me dá 200.000 entre hoje e amanhã E 100.000 mês que vem. A data do mês que vem você que escolhe pra ficar bom pra você”, declarou. Ele ainda chegou a reduzir a quantia para R$ 100 mil, mas continuou sem receber retorno.

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Nos stories, Carlinhos criticou a postura de Davi e ressaltou que diversos artistas de destaque, como Natanzinho Lima e Wesley Safadão, já se apresentaram no Rancho sem cobrar cachê, justamente por reconhecerem a dimensão do projeto. “Então, assim, não acho que é um menino ruim. E eu vou colocar aqui: Davi, porque você é novo, você tem que aprender, tá?”, apontou.

Carlinhos também afirmou que certamente teria oferecido uma quantia ao ex-“BBB” dependendo de sua participação nas dinâmicas do Rancho, mas não da forma sugerida. “O que eu achei é que ele é um menino que eu não sei como é que foi a vida dele, mas ele tá com muito amor ao dinheiro. Muito amor ao dinheiro, porque isso era de menos. Quando ganhasse, eu ia dar um prêmio. Eu dei 500.000 para beijar na boca. Você acha que eu ia dar um prêmio?”, disparou.

Por fim, o empresário criticou o fato de Davi ter levado a família para o reality e, posteriormente, desistido do confronto. “Bom, agora eu vou falar na sua linguagem. Você tá liso, é? Donzelo. Você ganhou o prêmio do ‘Big Brother’ aí. O que que você fez com esse dinheiro? Hum? Mentiu que só o caralh*, meu irmão. Chega uma hora… Não, já fui educado demais. Chega uma hora também que, pelo amor de Deus”, pontuou.

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Fonte original Portal Leo Dias.