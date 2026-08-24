Carlinhos Maia divulga prints de Davi cobrando R$ 300 mil para perder luta contra Rico

Davi ofereceu opções de parcelamento e até reduziu o valor para “deixar” Rico Melquiades vencer a luta no “Rancho do Maia”

Por: DAVI MARTINS Fonte: LEO DIAS
24/08/2026 às 17h41
Carlinhos Maia divulga prints de Davi cobrando R$ 300 mil para perder luta contra Rico
Carlinhos criticou a postura do ex-BBB (Foto: Instagram/@carlinhos)

Carlinhos Maia expôs detalhes da desistência de Davi Brito da luta contra Rico Melquiades no “Rancho do Maia”, na noite deste sábado (22/8). Em suas redes sociais, o dono do reality afirmou que Davi cobrou R$ 300 mil para perder a luta de propósito e até sugeriu opções de parcelamento. Carlinhos também exibiu prints da “negociação” e aproveitou para mandar um recado ao campeão do “BBB”.

Nos stories, Carlinhos compartilhou um vídeo mostrando a troca de mensagens com Davi pelo Instagram. O ex-participante doBBB” tomou a iniciativa e apresentou uma proposta para a luta contra Rico. “Bora fazer o entretenimento acontecer, pra rodar o Brasil todo”, iniciou.

Continua após a publicidade

Na conversa, Davi avaliou que, pelo tempo de treino e pela pouca experiência, Rico teria menos chances de vencer, o que, segundo ele, também reduziria a repercussão do confronto. “Mas, se o Rico ganhar, isso vai rodar o Brasil, ele vai parar tudo. Se a gente chegar em uma negociação em valor, eu deixo o Rico ganhar a luta no 2º round, por nocaute técnico”, disparou.

O ex-motorista de aplicativo ainda afirmou que, caso a negociação não fosse aceita, teria que enfrentar o adversário de verdade. “Mas, se caso não rolar, aí eu vou ter que quebrar a cara dele mesmo. Aí não tem pra onde correr, kkkkk”, afirmou. Na sequência, apresentou o valor “E aí, minha proposta? É 300.000,00 eu deixo ele ganhar”, afirmou Davi, que ainda classificou o possível resultado como “histórico”.

Sem obter resposta de Carlinhos, Davi tentou facilitar a negociação e ofereceu uma opção de pagamento parcelado. “Você me dá 200.000 entre hoje e amanhã E 100.000 mês que vem. A data do mês que vem você que escolhe pra ficar bom pra você”, declarou. Ele ainda chegou a reduzir a quantia para R$ 100 mil, mas continuou sem receber retorno.

Continua após a publicidade

Nos stories, Carlinhos criticou a postura de Davi e ressaltou que diversos artistas de destaque, como Natanzinho Lima e Wesley Safadão, já se apresentaram no Rancho sem cobrar cachê, justamente por reconhecerem a dimensão do projeto. “Então, assim, não acho que é um menino ruim. E eu vou colocar aqui: Davi, porque você é novo, você tem que aprender, tá?”, apontou.

Carlinhos também afirmou que certamente teria oferecido uma quantia ao ex-“BBB” dependendo de sua participação nas dinâmicas do Rancho, mas não da forma sugerida. “O que eu achei é que ele é um menino que eu não sei como é que foi a vida dele, mas ele tá com muito amor ao dinheiro. Muito amor ao dinheiro, porque isso era de menos. Quando ganhasse, eu ia dar um prêmio. Eu dei 500.000 para beijar na boca. Você acha que eu ia dar um prêmio?”, disparou.

Por fim, o empresário criticou o fato de Davi ter levado a família para o reality e, posteriormente, desistido do confronto. “Bom, agora eu vou falar na sua linguagem. Você tá liso, é? Donzelo. Você ganhou o prêmio do ‘Big Brother’ aí. O que que você fez com esse dinheiro? Hum? Mentiu que só o caralh*, meu irmão. Chega uma hora… Não, já fui educado demais. Chega uma hora também que, pelo amor de Deus”, pontuou.

Continua após a publicidade

Fonte original Portal Leo Dias.

Vaquinha foi criada pelo PT para financiar a campanha de reeleição do presidente. Foto: Ricardo Stuckert/Campanha Lula
ABAIXO DA META Há 16 horas

Vaquinha criada para campanha de Lula fica abaixo das expectativas no primeiro dia

PT esperava 1,3 mil doações, mas vaquinha de Lula consegue apenas 891 no primeiro dia

 Foto: SOPA Images / Colaborador/Getty Images
IRREGULARIDADES Há 3 dias

ANPD multa TikTok em R$ 153,7 milhões por falhas com dados de crianças

Fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) encontrou irregularidades no tratamento de dados de jovens dentro do TikTok

 (Reinaldo levou cusparada de torcedor do Santos durante jogo do Brasileirão / Foto: Premiere | Globo)
POLÊMICA Há 4 dias

STJD pode julgar Santos após torcedor cuspir em jogador do Mirassol. Saiba mais!

Episódio foi registrado na súmula de Santos x Mirassol e pode resultar em denúncia ao clube por ocorrência nas arquibancadas

 Raquel Lee em filme da Disney (Crédito: Reprodução Disney)
CONTEÚDO SENSÍVEL Há 4 dias

Ex-atriz mirim processa a Disney por negligência em caso de abuso infantil

Conhecida por produções infantis, a artista afirmou ter sido violentada por um funcionário da empresa e acusou o estúdio de ignorar os sinais do assédio

 A declaração foi feita pela vidente Anatercia da Silva Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana. Foto: Reprodução/Redes Sociais
PREVISÃO SOMBRIA Há 4 dias

“Muito choro e correria. Anotem aí”: vidente prevê terremoto no Brasil para 7 de setembro

Vó Bahiana afirma que suposto abalo atingiria principalmente Rondônia, Mato Grosso e Acre, com possíveis reflexos em Manaus e na Bolívia

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados