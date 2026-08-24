Acidente com triciclo elétrico deixa feridos no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/PORTAL CURIÚVA - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Um acidente envolvendo um carro e um triciclo elétrico deixou duas pessoas feridas na noite de domingo (23), em Bandeirantes, no Norte Pioneiro. A colisão aconteceu por volta das 19h04, na Rua João Francisco Ferreira.

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De acordo com informações da Polícia Militar, um GM/Corsa seguia pela via quando atingiu o triciclo elétrico conduzido por um homem. Conforme relatos de testemunhas repassados aos policiais, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido no momento do acidente.

Com o impacto, houve feridos. Quando a equipe da PM chegou ao endereço, socorristas do Corpo de Bombeiros já realizavam os primeiros atendimentos. As vítimas apresentavam escoriações e cortes pelo corpo.

Após receberem os primeiros socorros ainda no local, os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro para avaliação e atendimento médico. Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos.

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Ainda segundo a Polícia Militar, não foi possível realizar o teste do etilômetro no condutor do Corsa. O boletim policial não detalha o motivo que impossibilitou a realização do procedimento.

A ocorrência foi registrada em Boletim de Ocorrência e os envolvidos foram orientados sobre os procedimentos cabíveis. As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas a partir das informações reunidas durante o atendimento.