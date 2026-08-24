“Muito choro e correria. Anotem aí”: vidente prevê terremoto no Brasil para 7 de setembro

Vó Bahiana afirma que suposto abalo atingiria principalmente Rondônia, Mato Grosso e Acre, com possíveis reflexos em Manaus e na Bolívia

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
24/08/2026 às 14h04
“Muito choro e correria. Anotem aí”: vidente prevê terremoto no Brasil para 7 de setembro
A declaração foi feita pela vidente Anatercia da Silva Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana. Foto: Reprodução/Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma previsão publicada nas redes sociais no início de agosto vem chamando atenção ao apontar a ocorrência de um suposto terremoto no Brasil no dia 7 de setembro. A declaração foi feita pela vidente Anatercia da Silva Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana, que chegou a citar os estados que, segundo sua previsão, poderiam ser mais afetados.

Continua após a publicidade

No vídeo, a vidente afirma ter previsto um forte abalo envolvendo principalmente Rondônia, Mato Grosso e Acre. Manaus, no Amazonas, também é mencionada, assim como a Bolívia, país vizinho que possui histórico de atividade sísmica.

“Um terremoto no Brasil. Infelizmente, no dia 7 de setembro vai acontecer um terremoto no Brasil. Rondônia, Mato Grosso, Acre podem estar realmente no abalo onde vai acontecer esse terremoto”, declarou.

Na sequência, Vó Bahiana reforça a data e descreve um cenário de tensão e desespero que, segundo ela, estaria relacionado ao fenômeno.

Continua após a publicidade

“Manaus não é descartado, a Bolívia vai sofrer também. O terremoto no Brasil vai acontecer no dia 7 de setembro. Anotem aí, 7 de setembro, um terremoto vai abalar o nosso Brasil”, afirmou.

A parte mais impactante da previsão aparece quando a vidente relata o que diz visualizar durante o suposto acontecimento. “Algo muito ruim vai acontecer, onde eu vejo muito choro, correria e pessoas, infelizmente, tentando salvar as suas vidas”, disse.

Assista o vídeo nas redes sociais da Folha.

Continua após a publicidade
Vaquinha foi criada pelo PT para financiar a campanha de reeleição do presidente. Foto: Ricardo Stuckert/Campanha Lula
ABAIXO DA META Há 16 horas

Vaquinha criada para campanha de Lula fica abaixo das expectativas no primeiro dia

PT esperava 1,3 mil doações, mas vaquinha de Lula consegue apenas 891 no primeiro dia

 Foto: SOPA Images / Colaborador/Getty Images
IRREGULARIDADES Há 3 dias

ANPD multa TikTok em R$ 153,7 milhões por falhas com dados de crianças

Fiscalização da Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) encontrou irregularidades no tratamento de dados de jovens dentro do TikTok

 (Reinaldo levou cusparada de torcedor do Santos durante jogo do Brasileirão / Foto: Premiere | Globo)
POLÊMICA Há 4 dias

STJD pode julgar Santos após torcedor cuspir em jogador do Mirassol. Saiba mais!

Episódio foi registrado na súmula de Santos x Mirassol e pode resultar em denúncia ao clube por ocorrência nas arquibancadas

 Raquel Lee em filme da Disney (Crédito: Reprodução Disney)
CONTEÚDO SENSÍVEL Há 4 dias

Ex-atriz mirim processa a Disney por negligência em caso de abuso infantil

Conhecida por produções infantis, a artista afirmou ter sido violentada por um funcionário da empresa e acusou o estúdio de ignorar os sinais do assédio

 Carlinhos criticou a postura do ex-BBB (Foto: Instagram/@carlinhos)
VAZOU Há 4 dias

Carlinhos Maia divulga prints de Davi cobrando R$ 300 mil para perder luta contra Rico

Davi ofereceu opções de parcelamento e até reduziu o valor para “deixar” Rico Melquiades vencer a luta no “Rancho do Maia”

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados