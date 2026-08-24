“Muito choro e correria. Anotem aí”: vidente prevê terremoto no Brasil para 7 de setembro

A declaração foi feita pela vidente Anatercia da Silva Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana. Foto: Reprodução/Redes Sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Uma previsão publicada nas redes sociais no início de agosto vem chamando atenção ao apontar a ocorrência de um suposto terremoto no Brasil no dia 7 de setembro. A declaração foi feita pela vidente Anatercia da Silva Gonçalves, conhecida como Vó Bahiana, que chegou a citar os estados que, segundo sua previsão, poderiam ser mais afetados.

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No vídeo, a vidente afirma ter previsto um forte abalo envolvendo principalmente Rondônia, Mato Grosso e Acre. Manaus, no Amazonas, também é mencionada, assim como a Bolívia, país vizinho que possui histórico de atividade sísmica.

“Um terremoto no Brasil. Infelizmente, no dia 7 de setembro vai acontecer um terremoto no Brasil. Rondônia, Mato Grosso, Acre podem estar realmente no abalo onde vai acontecer esse terremoto”, declarou.

Na sequência, Vó Bahiana reforça a data e descreve um cenário de tensão e desespero que, segundo ela, estaria relacionado ao fenômeno.

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“Manaus não é descartado, a Bolívia vai sofrer também. O terremoto no Brasil vai acontecer no dia 7 de setembro. Anotem aí, 7 de setembro, um terremoto vai abalar o nosso Brasil”, afirmou.

A parte mais impactante da previsão aparece quando a vidente relata o que diz visualizar durante o suposto acontecimento. “Algo muito ruim vai acontecer, onde eu vejo muito choro, correria e pessoas, infelizmente, tentando salvar as suas vidas”, disse.

Assista o vídeo nas redes sociais da Folha.