Arapoti inaugura nova sede da Polícia Civil e amplia estrutura de atendimento à população

Espaço, com mais de 600 metros quadrados, passa a concentrar os serviços da instituição em uma estrutura moderna voltada para o atendimento ao município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Assessoria
24/08/2026 às 11h22
Arapoti inaugura nova sede da Polícia Civil e amplia estrutura de atendimento à população
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Polícia Civil do Paraná inaugurou na sexta-feira (21) a nova sede da delegacia de Arapoti, nos Campos Gerais. O espaço, com mais de 600 metros quadrados, passa a concentrar os serviços da instituição em uma estrutura moderna voltada ao atendimento da população, à realização de procedimentos policiais e ao trabalho das equipes que atuam no município.

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A cerimônia de inauguração reuniu representantes da Polícia Civil, autoridades municipais, integrantes das forças de segurança e membros da comunidade. O evento foi conduzido pelo delegado de Arapoti, Thiago Pinheiro, responsável pela unidade local.

Entre as autoridades estaduais presentes estiveram o representante da Delegacia-Geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach; o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e integrante do Conselho Superior da Polícia Civil, Fábio Amaro; o delegado-chefe da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, Nagib Nassif Palma; e o delegado-adjunto da mesma subdivisão, Maurício Souza da Luz.

Também participaram da solenidade a representante da Polícia Científica do Paraná, Gabriella Norvila Valério, policiais civis da unidade de Arapoti e agentes da delegacia de Jaguariaíva.

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O município foi representado pelo prefeito Irani Barros, pelo vice-prefeito Potinho e pelo presidente da Câmara Municipal, Maicon Pot. Os vereadores Maria Olívia, Romanti e Marineo Júnior também acompanharam a inauguração. A cerimônia contou ainda com a presença do sargento da Polícia Militar Fábio Padilha, representantes da sociedade civil e autoridades religiosas.

A nova sede foi projetada para oferecer melhores condições de atendimento ao público e ampliar a capacidade operacional da Polícia Civil no município. O espaço conta com ambientes destinados ao registro de ocorrências, realização de investigações, atendimento especializado e atividades administrativas.

A estrutura também busca proporcionar melhores condições de trabalho para delegados, investigadores, escrivães e demais servidores que atuam na segurança pública local. A expectativa é que o novo prédio contribua para a modernização dos serviços prestados pela instituição e para o fortalecimento das ações de polícia judiciária na região.

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Com a entrega da nova unidade, Arapoti passa a contar com uma estrutura ampliada para o desenvolvimento das atividades da Polícia Civil, atendendo às demandas do município e da população que busca os serviços da corporação.

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