Após conquistar bolsa nos Estados Unidos, atleta de Jaguariaíva é convocado para representar o Brasil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Poucos dias depois de iniciar uma nova etapa da carreira nos Estados Unidos, o atleta Vitor Oliveira de Souza, que começou sua trajetória no atletismo em Jaguariaíva, recebeu mais uma notícia para marcar a temporada de 2026. Aos 22 anos, ele foi oficialmente convocado para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23.

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A competição será realizada entre os dias 16 e 18 de outubro. Vitor anunciou a convocação nas redes sociais no último sábado (22), celebrando mais uma oportunidade de vestir as cores do país. “Oficialmente convocado”, publicou o atleta ao divulgar a novidade.

“Essa convocação mostra que todo o esforço e a dedicação nos treinos, de segunda a sábado, estão trazendo resultados. Acima de tudo, vejo cada conquista como uma bênção de Deus. Sou muito grato por tudo o que Ele tem feito e continua fazendo na minha vida”, disse à reportagem.

A convocação chega justamente em um dos momentos mais importantes da trajetória de Vitor. No último dia 14, ele embarcou para os Estados Unidos após conquistar uma bolsa internacional no Garden City Community College, onde passou a conciliar a formação acadêmica com os treinamentos e a carreira no lançamento de disco.

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Já na segunda-feira (16), Vitor iniciou as aulas e os treinamentos em solo norte-americano. Menos de uma semana depois, veio a confirmação de que a temporada também terá uma nova participação internacional representando o Brasil.

A mudança para os Estados Unidos representa a concretização de um projeto construído durante mais de uma década. Antes de embarcar, Vitor destacou o significado da oportunidade para sua carreira.

“Essa oportunidade significa muito mais do que simplesmente viajar para outro país. É a realização de um sonho que venho construindo desde os meus 11 anos, a possibilidade de dar continuidade à minha carreira esportiva em um novo ambiente e também uma afirmação de que todo o trabalho, todas as dificuldades e todos esses anos de dedicação valeram a pena”, afirmou. Continua após a publicidade

A trajetória de Vitor no atletismo começou há 11 anos, quando ele tinha apenas 11 anos e estudava no Colégio Mega, em Jaguariaíva. Foi no município que surgiram os primeiros treinamentos e competições que, anos depois, levariam o jovem a representar o Brasil.

“Desde então, o esporte deixou de ser apenas uma paixão e passou a ser parte da minha vida, me ensinando disciplina, dedicação e, principalmente, a nunca desistir dos meus objetivos”, contou o atleta.

Os resultados conquistados desde então ajudam a dimensionar a evolução. Vitor acumula 25 títulos estaduais e cinco medalhas em Campeonatos Brasileiros. Antes do novo chamado, ele já havia sido convocado duas vezes para representar o país e também conquistou uma medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano. Com a confirmação para o Sul-Americano Sub-23 de 2026, Vitor chega à terceira convocação para representar o Brasil.

“É extremamente gratificante ser convocado mais uma vez para representar o Brasil. Esta é a minha terceira convocação, mas a sensação continua sendo incrível, ainda mais por acontecer em um momento de tantas mudanças na minha vida. Para mim, é a confirmação de que estou no caminho certo e me tornando o atleta que quero ser”, afirmou Vitor à reportagem da Folha.

Atualmente, sua melhor marca no lançamento de disco é de 54,40 metros. A expectativa é de que a experiência nos Estados Unidos, com uma nova rotina de treinamentos e competições, também contribua para a evolução de seus resultados.

A bolsa conquistada no Garden City Community College permite que Vitor continue os estudos enquanto desenvolve a carreira esportiva. A mudança, porém, também envolve despesas em dólar e custos principalmente durante o período inicial de adaptação.

Por isso, o atleta criou uma Vakinha online para complementar o suporte financeiro dado pela família e ajudar na manutenção da nova rotina nos Estados Unidos.

“Não existe um valor pequeno. Uma contribuição de R$ 10, R$ 20, R$ 50 ou qualquer quantia que esteja ao seu alcance já significa muito para mim. E, se você não puder contribuir financeiramente, compartilhar esta Vakinha também é uma forma enorme de me ajudar”, destacou.

As contribuições podem ser realizadas através da chave PIX [email protected].

Agora, Vitor terá pela frente dois desafios simultâneos: adaptar-se à vida acadêmica e esportiva nos Estados Unidos e se preparar para voltar a defender o Brasil em outubro.

Antes mesmo da mudança, o atleta já deixava claro qual seria o objetivo desta nova fase. “Meu objetivo agora é continuar trabalhando, evoluindo e mostrar que aquela criança de 11 anos que começou a lançar disco no Colégio Mega poderia, um dia, chegar muito mais longe do que imaginava”, afirmou.