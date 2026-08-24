Bebê recém-nascida é encontrada no mato dentro de saco de lixo no Paraná

Redação - Folha Extra

PARANÁ - Uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de um saco de lixo em um terreno baldio nesta segunda-feira (24). A situação foi registrada no município de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba.

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De acordo com as informações apuradas pela RPC, a situação foi registrada no bairro Guarituba. Em entrevista ao Bom Dia Paraná, Kátia contou que estava em sua casa quando escutou alguns barulhos em um terreno baldio e, ao verificar o que era, encontrou uma criança.

“Escutei barulhos como se fosse de algum animal, algum filhote, e como eu tenho alguns gatos, fiquei preocupada. Fui andando e entrei no mato até que encontrei um saco de lixo e, quando eu abri para ver o que era eu senti uma cabeça. A hora que abri o saco vi a menininha enrolada em uma toalha preta”, contou a reportagem.

Diante da situação, a mulher levou a bebê até sua casa para ser agasalhada. A equipe do SAMU foi acionada e esteve no local prestando os primeiros socorros a bebê, sendo constatado que a menina tinha poucas horas de vida. A bebê foi levada ao hospital das Clínicas onde foi constatado que ela estava com hipotermia, ferimentos e duas fraturas, mas foi estabilizada e passa bem.

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O abandono da menor deve ser investigado pelas equipes policiais. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso.