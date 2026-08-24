Bebê de quatro meses é encontrado morto em cidade dos Campos Gerais

Caso foi registrado na cidade de Ponta Grossa após a criança passar a noite com os padrinhos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Metrópoles
24/08/2026 às 09h39
Bebê de quatro meses é encontrado morto em cidade dos Campos Gerais
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

PONTA GROSSA - A equipe da Polícia Civil do Paraná está investigando a morte de um bebê de quatro meses. Segundo as investigações, a criança foi encontrada sem vida na manhã do domingo (23) após passar a noite na casa dos padrinhos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações do jornal Metrópoles, as equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência após a avó da criança perceber que o bebê estava morto. Segundo relatos colhidos no local, o bebê teria passado a noite na casa dos padrinhos e, na manhã do domingo, foi entregue enrolado em lençol para avó.

Frente aos fatos, o corpo da criança foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para que fossem realizados exames que apontem as causas da morte do bebê.

A equipe da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar investigar o caso.

Continua após a publicidade
Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 15 horas

Acidente faz carros capotarem e motorista fica gravemente ferido

Colisão envolvendo uma pick-up e um automóvel aconteceu na BR369 em Bandeirantes

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 15 horas

Ônibus da Saúde se envolve em engavetamento com carretas no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na tarde da quarta-feira (26) na rodovia BR153 em Jacarezinho e envolveu um coletivo de Jundiaí do Sul

 Foto: Divulgação.
INVESTIGAÇÃO Há 16 horas

Homem que abusou e matou a própria mãe é encontrado sem cabeça no Norte do Paraná

Claudio Claudemir Teixeira estava desaparecido desde o último sábado e o corpo foi localizado decapitado no Rio Tibagi em Ibiporã

 A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos. Foto: Divulgação
FIM DA INVESTIGAÇÃO Há 17 horas

Polícia conclui investigação sobre morte de fotógrafa em cachoeira do Norte Pioneiro

Ana Paula Silveira Cardoso ficou desaparecida por cinco dias após ser arrastada pela correnteza no Salto das Orquídeas, em Sapopema; inquérito concluiu que morte foi acidental e ninguém foi indiciado

 Pais são presos suspeitos de vender bebê — Foto: PCPR
NO PARANÁ Há 17 horas

Pais são presos suspeitos de vender filho de cinco meses por R$ 15 mil; bebê foi levado ao Paraguai

Bebê teria sido levado pelos próprios pais ao país e entregue a um desconhecido; criança foi resgatada pela polícia e mãe estava com R$ 11 mil em dinheiro

Publicidade
ARAPOTI - AGOSTO 300X250
Últimas notícias
ED 3508 - 28-08-2026 Há 12 horas

ED 3508 - 28-08-2026
SEGURANÇA PÚBLICA Há 13 horas

Paraná sobe seis posições e alcança 4º lugar em segurança pública no Ranking de Competitividade dos Estados
PLANO DE GOVERNO Há 14 horas

Sandro Alex vai expandir subsídio de valor de entrada de imóveis para mais 60 mil famílias
ESPORTES Há 14 horas

Wenceslau Braz sobe ao pódio nove vezes na etapa final do Paranaense de Karatê Interestilos
PROSA BOA Há 14 horas

“2027 será o ano da arrancada”: prefeito Claudeci de Oliveira revela novidades e faz balanço da gestão em live na Folha Extra

Publicidade
Blogs e colunas
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 27 de agosto – Coluna da ADI pelo Paraná
Oliveira Junior
Oliveira Junior Candidatos Nutella: querem o voto, mas fogem do debate
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Motirô Cultural: quando a praça vira palco, encontro e memória
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados