Bebê de quatro meses é encontrado morto em cidade dos Campos Gerais

Redação - Folha Extra
PONTA GROSSA - A equipe da Polícia Civil do Paraná está investigando a morte de um bebê de quatro meses. Segundo as investigações, a criança foi encontrada sem vida na manhã do domingo (23) após passar a noite na casa dos padrinhos em Ponta Grossa, nos Campos Gerais.
De acordo com as informações do jornal Metrópoles, as equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência após a avó da criança perceber que o bebê estava morto. Segundo relatos colhidos no local, o bebê teria passado a noite na casa dos padrinhos e, na manhã do domingo, foi entregue enrolado em lençol para avó.
Frente aos fatos, o corpo da criança foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para que fossem realizados exames que apontem as causas da morte do bebê.
A equipe da Polícia Civil instaurou inquérito para apurar investigar o caso.