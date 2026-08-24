Esposa e filha são presas suspeitas de encomendar morte de idoso no Norte Pioneiro

Crime aconteceu no município de Bandeirantes onde Jose Teixeira da Silva foi morto com um tiro na cabeça

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com PCPR
24/08/2026 às 09h00 Atualizada em 24/08/2026 às 09h22
Esposa e filha são presas suspeitas de encomendar morte de idoso no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A Polícia Civil do Paraná está investigando a morte de um idoso atingido com um tiro na cabeça dentro da própria casa. O crime foi registrado na madrugada do sábado (22) na cidade de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Inicialmente, o caso era tratado como latrocínio, roubo seguido de morte, mas a esposa e a filha da vítima foram presas suspeitas de encomendar o homicídio.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, José Teixeira da Silva, de 77 anos, foi morto no início da madrugada do sábado com um tiro na cabeça após um homem invadir sua residência. Equipes do SAMU e da Polícia Militar estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. Inicialmente, o crime foi comunicado a polícia como um roubo seguido de morte.

Em depoimento a polícia, a esposa da vítima contou que estava sozinha quando ouviu barulhos e foi até o quintal da residência para prender o cachorro, momento em que escutou um estalo e voltou para casa onde se deparou com dois homens saindo do local. Em seguida, ela disse ter encontrado o marido morto. Além disso, também relatou que os suspeitos teriam levado cerca de R$ 15 mil em dinheiro, uma arma de fogo e o Jeep Renegade da vítima.

Apesar da história, as investigações sobre o latrocínio acabaram mudando de rumo após os investigadores levantarem informações sobre a possível participação da família na morte do idoso. Com isso, a esposa e a filha de José, além de um homem apontado com amante da mulher, se tornaram o principal alvo das investigações.

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Após realizar novas buscas na residência onde ocorreu o crime, os policiais encontraram a quantia de R$ 20 mil em dinheiro, o que colocou em dúvida a situação do roubo. Além disso, aparelhos celulares também foram apreendidos para realização de perícia.

Diante das suspeitas, mãe e filha foram presas em flagrante como principais suspeitas de envolvimento com o crime. Em depoimento, elas acabaram confessando a participação no crime. Segundo a mulher, ela chamou o amante para matar seu marido. O homem também acabou sendo preso e rebateu as acusações da mulher dizendo que, na verdade, ela que teria realizado o disparo que matou José.

Ainda conforme os depoimentos dos envolvidos, a motivação do crime seria por dinheiro, uma vez que a filha do casal teria que realizar um tratamento de saúde e José não queria ajudar financeiramente.

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A equipe da Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer quem de fato atirou no idoso. A mulher e o homem devem ser indiciados pelo crime de homicídio qualificado, enquanto a filha do casal deve responder por omissão.

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Bandeirantes - PR
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Bandeirantes é um município do norte do Paraná, fundado em 14 de novembro de 1934 e instalado em 25 de janeiro de 1935. Conhecida como “Cidade Universitária” devido à presença de instituições de ensino superior, sua economia é diversificada, com destaque para agricultura, pecuária e comércio. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, oferecendo turismo religioso, qualidade de vida, educação e desenvolvimento regional à população acolhedora.
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