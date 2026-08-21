Mulher ataca jovem no trabalho e usa capacete nas agressões no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ANDIRÁ - Uma mulher é suspeita de atacar uma jovem de 23 anos dentro do seu local de trabalho, em Andirá, no Norte Pioneiro. Durante as agressões, a jovem teria sido empurrada de uma escada e atingida diversas vezes com um capacete. O caso foi registrado pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (20).

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Segundo a PM, a ocorrência teve início após a suspeita, que seria amiga da mãe da vítima, ir até a residência da jovem. No local, as duas começaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas.

Antes de deixar a residência, a mulher ainda teria ameaçado a jovem, dizendo que sabia onde ela morava e trabalhava.

Posteriormente, a suspeita foi até o estabelecimento onde a vítima trabalha. Conforme o relato feito à polícia, a jovem estava em uma escada repondo mercadorias quando foi surpreendida pela mulher e empurrada, caindo no chão.

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Após a queda, a vítima tentou se proteger próximo ao caixa do estabelecimento, mas a mulher teria continuado o ataque. De acordo com a PM, ela utilizou um capacete para desferir diversos golpes contra a jovem.

Uma colega de trabalho conseguiu intervir nas agressões. Mesmo assim, a suspeita teria começado a arremessar produtos da loja na direção da vítima.

A jovem conseguiu se esconder em uma área restrita do estabelecimento e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.

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A vítima recebeu atendimento médico e posteriormente compareceu ao órgão policial. Um laudo das lesões foi anexado ao boletim de ocorrência, e a jovem recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis.

A suspeita não foi localizada pela Polícia Militar. O caso foi registrado como lesão corporal.

Com informações de Timburi Ouvintes.