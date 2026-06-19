Paraná inclui Dia de Valorização dos Bombeiros Militares no Calendário Oficial de Eventos

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

O Paraná passa a contar oficialmente com o Dia Estadual de Valorização dos Bombeiros Militares, celebrado anualmente em 2 de julho. A medida foi instituída pela Lei nº 23.267/2026, de autoria do deputado estadual Delegado Tito Barichello (PL), líder do Bloco Parlamentar de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná.

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A nova legislação entrou em vigor em 15 de junho de 2026 e inclui a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado, reforçando o reconhecimento e a valorização dos profissionais que dedicam suas vidas à proteção da população paranaense.

Para o deputado Delegado Tito Barichello, a nova lei representa um reconhecimento merecido aos homens e mulheres que diariamente colocam suas vidas em risco para proteger a sociedade. "Os Bombeiros Militares são exemplos de coragem, disciplina, profissionalismo e dedicação ao próximo. Estão presentes nos momentos mais difíceis enfrentados pela população, atuando em resgates, incêndios, enchentes, acidentes e diversas outras ocorrências. Instituir esta data é uma forma de reconhecer oficialmente a importância desses profissionais e agradecer pelos relevantes serviços prestados ao Paraná", destacou Barichello.

A escolha da data de 2 de julho remete à criação do primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, em 1856, por iniciativa do Imperador Dom Pedro II, patrono da corporação. A data também marca o Dia Nacional do Bombeiro e o início da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

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O parlamentar ressaltou ainda que a valorização das forças de segurança deve ser uma prioridade permanente do poder público. "Quem dedica a vida a salvar vidas merece respeito, reconhecimento e valorização. Esta lei é uma homenagem a todos os bombeiros militares que, com bravura e espírito de missão, fazem a diferença diariamente na proteção dos paranaenses", afirmou.

Com a nova legislação, o Estado do Paraná passa a contar com uma data específica para celebrar a história, a dedicação e os serviços prestados pelos Bombeiros Militares, fortalecendo o reconhecimento institucional da corporação e sua relevância para a segurança e o bem-estar da população.