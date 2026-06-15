Assembleia Legislativa debate saúde mental, aquicultura e presta homenagens nesta semana

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná se aprofunda na próxima semana em questões relacionadas à economia, saúde, serviços públicos, além de prestar homenagens a comunidades e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do estado. Temas como apicultura, esquizofrenia, violência intrafamiliar são tratados em audiência públicas e projetos em tramitação na Casa de Leis.

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A programação inicia nesta segunda-feira (15), às 13h30, quando o Plenário recebe sessão solene em homenagem a Everton Luiz da Costa Souza pelos 40 anos de serviços públicos prestados ao Estado do Paraná. A iniciativa, proposta pelo deputado Hussein Bakri (PSD), reconhece a trajetória do atual secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, que anteriormente presidiu o Instituto Água e Terra (IAT) e assumiu a pasta após a saída de Rafael Greca. A homenagem destaca sua contribuição ao longo de quatro décadas dedicadas ao serviço público e sua atuação em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Paraná.

Também na segunda-feira, às 17 horas, o Plenarinho sediará a audiência pública “Aquicultura e Tilápia do Paraná: Liderança, Eficiência Produtiva e Soberania Alimentar”, proposta pelo deputado Pedro Paulo Bazana (PSD). O encontro discutirá o projeto de lei que institui o Dia Estadual da Tilápia e da Aquicultura, destacando a importância econômica do setor para o Paraná, que é líder nacional na produção de tilápia e responsável por cerca de 40% da oferta brasileira.

Na terça-feira (16), às 18h30, será realizada sessão solene em comemoração aos 118 anos da imigração japonesa no Brasil. A iniciativa do deputado Jairo Tamura (PL) homenageia o legado da comunidade japonesa e sua contribuição para o desenvolvimento do Paraná e do país. O encontro contará com apresentações culturais típicas.

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Já na quarta-feira (17), às 18 horas, o empresário João Alves Anselmo receberá o título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná. A homenagem, proposta pelo deputado Marcelo Rangel (PSD), reconhece a trajetória do cofundador e CEO da Master Cargas Brasil e sua contribuição para o desenvolvimento econômico, social e humano do Estado.

Sessão plenária

Começa a ser discutido em Plenário, o projeto de lei 217/2024, que institui a Política Estadual para Atenção, Apoio e Proteção dos Direitos das Pessoas com Esquizofrenia. A proposta do deputado Ney Leprevost (Republicanos) estabelece diretrizes para ampliar o acesso ao tratamento, incentivar a inclusão social e profissional, fortalecer o apoio às famílias e combater o preconceito, além de reconhecer a condição como deficiência permanente de natureza mental ou psicossocial para fins de garantia de direitos.

Também em primeiro turno será analisado o projeto de lei 189/2026, que altera a legislação sobre o plantio de árvores próximas às linhas e redes de distribuição de energia elétrica. A proposta transfere à concessionária a competência para realizar podas e supressões na faixa de segurança e esclarece regras para o manejo de vegetação nativa, buscando reduzir dúvidas enfrentadas por produtores rurais e aprimorar a aplicação da legislação. O texto é assinado pelos deputados Hussein Bakri (PSD), Alexandre Curi (PSD), Fabio Oliveira (Novo), Moacyr Fadel (PSD), Evandro Araújo (PSD), Marcio Nunes (PSD)e Luiz Claudio Romanelli (PSD).

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Turno único

Será votado em turno único o projeto de lei 779/2025, que Institui o “Dia Estadual de Conscientização sobre as Experiências Adversas na Infância” (ACEs), no âmbito do Estado do Paraná, e adota outras providências. A iniciativa da deputada Cristina Silvestri (PP) explica que os ACEs são eventos potencialmente traumáticos vivenciados antes dos 18 anos de idade, tais como abuso físico, emocional ou sexual, negligência, violência doméstica e disfunções familiares. Tais situações geram o chamado “estresse tóxico”, capaz de comprometer o desenvolvimento cerebral e afetar negativamente as dimensões cognitiva, emocional e social da criança.

Já o projeto de lei 243/2026, do deputado Luiz Claudio Romanelli, institui o Dia Estadual do Enduro de Regularidade, a ser celebrado em 29 de março, reconhecendo a relevância histórica e esportiva da modalidade no Paraná.

Também será apreciado o projeto de lei 415/2026, do deputado Marcelo Rangel (PSD), que concede o título de utilidade pública à Associação de Mães Autistas de Arapoti (AMAA).

E, ainda, o projeto de lei 493/2026, de autoria do deputado Delegado Tito Barichello (PL), que concede o título de Cidadão Benemérito do Estado do Paraná ao advogado, professor e presidente da Federação Israelita do Paraná, Alexandre Knopfholz.

Redação final

Em redação final está o projeto de lei 607/2025, da deputada Mabel Canto (PP), que cria a Semana Estadual de Combate à Violência Intrafamiliar, a ser realizada na primeira semana de agosto. A iniciativa prevê ações de conscientização, prevenção, orientação e fortalecimento da rede de proteção às vítimas, com foco especial em grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.