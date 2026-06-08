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Homem morre engasgado com coxinha na região

Situação aconteceu no município de Curiúva e vítima tinha necessidades especiais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Portal Curiúva
08/06/2026 às 11h26
Homem morre engasgado com coxinha na região
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - Um homem morreu engasgado com uma coxinha na tarde deste domingo (07). A fatalidade foi registrada no município de Curiúva, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações divulgadas pelo Portal Curiúva, a vítima foi identificada como Joelson Andrade da Silva, mais conhecido como “Ge”. Ainda segundo o que foi apurado, o homem de 55 anos tinha necessidades especiais e se engasgou enquanto comia uma coxinha.

O socorro chegou a ser acionado, mas infelizmente, o homem não resistiu e acabou morrendo engasgado.

“Ge” era filho do ex-vereador do município conhecido como “Zé Tatu”. O homem era conhecido no município e descrito por moradores como uma pessoa querida na cidade.

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Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre velório e sepultamento.

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