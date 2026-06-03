Professor de escola da região é preso por armazenar vídeos íntimos de alunas

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - A equipe da Polícia Civil prendeu um professor suspeito de armazenar vídeos íntimos de alunas em seu aparelho celular. A prisão aconteceu nesta terça-feira (02) no município de Curiúva, nos Campos Gerais.

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De acordo com as informações apuradas pelo Porta Curiúva, após denúncias envolvendo um professor que estaria armazenando vídeos de cunho sexual envolvendo alunas menores de idade, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Além disso, o suspeito também foi acusado de mostrar vídeos de sexo para estudantes.

Durante a investigação, os agentes realizaram a apreensão do aparelho celular do suspeito e, após averiguação, foi confirmado o armazenamento do conteúdo. Com isso, o homem foi preso e encaminhado ao Departamento Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.

Ainda conforme as informações, além de ser professor de uma escola da rede estadual, o suspeito também é funcionário do Fórum do município.

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Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (SESA) informou que está acompanhando o caso e que todas as medidas cabíveis a situação serão investigadas e aplicadas. A secretaria também reforçou seu compromisso com a proteção e segurança dos alunos.