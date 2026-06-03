Professor de escola da região é preso por armazenar vídeos íntimos de alunas

Redação - Folha Extra
CURIÚVA - A equipe da Polícia Civil prendeu um professor suspeito de armazenar vídeos íntimos de alunas em seu aparelho celular. A prisão aconteceu nesta terça-feira (02) no município de Curiúva, nos Campos Gerais.
De acordo com as informações apuradas pelo Porta Curiúva, após denúncias envolvendo um professor que estaria armazenando vídeos de cunho sexual envolvendo alunas menores de idade, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso. Além disso, o suspeito também foi acusado de mostrar vídeos de sexo para estudantes.
Durante a investigação, os agentes realizaram a apreensão do aparelho celular do suspeito e, após averiguação, foi confirmado o armazenamento do conteúdo. Com isso, o homem foi preso e encaminhado ao Departamento Penitenciário onde permanece a disposição da Justiça.
Ainda conforme as informações, além de ser professor de uma escola da rede estadual, o suspeito também é funcionário do Fórum do município.
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (SESA) informou que está acompanhando o caso e que todas as medidas cabíveis a situação serão investigadas e aplicadas. A secretaria também reforçou seu compromisso com a proteção e segurança dos alunos.