Jovem morre e outro leva facadas nas costas durante briga generalizada na região

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - Um jovem de 25 anos morreu após levar uma facada no peito durante uma briga generalizada. A situação foi registrada na madrugada do último sábado (23) no município de Curiúva, nos Campos Gerais. Segundo uma testemunha, a vítima tentou intervir para ajudar uma mulher que estaria sendo agredida. O suspeito de desferir a facada também foi atingido e ficou em estado grave.

Continua após a publicidade

Conforme as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de vias de fato onde uma pessoa havia sido esfaqueada. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um cenário de confusão generalizada e foi informada que a vítima que levou a facada havia sido encaminhada ao hospital. Com isso, os policiais foram até a unidade de saúde para averiguar a situação.

Em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que a vítima identificada como Junior de Jesus Freitas, de 25 anos, havia sido atingida com uma facada no peito, não resistiu e morreu antes de dar entrada no Pronto Socorro. Ainda no hospital, os policiais localizaram o suspeito de desferir a facada contra Junior. Em seu relato, o indivíduo teria assumido ter dado uma facada na vítima e também relatou que foi agredido com facadas nas costas e garrafadas.

Continua após a publicidade

Ainda durante as diligências, uma testemunha contou aos policiais que tudo começou quando Junior tentou intervir em uma discussão onde uma mulher estaria sendo agredida por ciúmes. Conforme o relato, após uma discussão verbal entre os envolvidos, a situação evoluiu para pancadaria e terminou em uma confusão generalizada.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e permaneceu em custódia policial, visto que teve de ser transferido para outro hospital devido a gravidade dos ferimentos. Já o corpo da vítima fatal foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). A equipe da Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso.