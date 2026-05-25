Jovem é morto a facadas no fim de semana na região

Redação - Folha Extra

CURIÚVA - Um jovem de 25 anos foi morto a facadas na madrugada do último sábado (23). O crime foi registrado na região Central do município de Curiúva, nos Campos Gerais.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela Portal Curiúva, a vítima foi identificada como Junior de Jesus Freitas. O rapaz foi atingido com vários golpes de faca, teve ferimentos graves e morreu no local. O crime aconteceu por volta das 02h00.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e isolaram o local do crime. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. A equipe da Polícia Civil também prestou atendimento a ocorrência e instaurou um inquérito para investigar o caso.

As equipes policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição, ele não havia sido encontrado. A motivação do crime e a identidade do suspeito não foram divulgadas.