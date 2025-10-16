Agressor utiliza barra de ferro para bater na esposa

Redação - Folha Extra

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo marido que utilizou uma barra de ferro para desferir os golpes. A ocorrência foi registrada na noite da última segunda-feira (13) no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a equipe foi acionada para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica registrada em uma residência situada a Rua Presidente Kennedy. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguara situação.

No local, a vítima passou a relatar que foi agredida pelo marido que utilizou uma barra de ferro para desferir os golpes, situação que causou ferimentos em sua mão e no joelho. Ainda segundo a mulher, o agressor fugiu do local ao saber que a polícia havia sido chamada.

Frente aos fatos, a mulher foi orientada quanto as medidas cabíveis ao caso.