Idoso é encontrado morto na própria cama no Norte Pioneiro

Caso aconteceu em São Sebastião da Amoreira nesta segunda-feira (29); caso deve ser investigado

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
30/09/2025 às 19h33
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - No final da tarde desta segunda-feira (29), um idoso foi encontrado morto, deitado em sua própria cama. O caso aconteceu na cidade de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro, quando um homem responsável por auxiliar o idoso, o encontrou já sem vida dentro da casa.

Segundo as informações divulgadas oficialmente pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada por um funcionário de uma funerária da cidade, que relatou que o senhor havia sido encontrado deitado na cama sem vida.

Ao receber as primeiras informações do caso, os policiais se dirigiram à residência onde o idoso foi encontrado. No local, os policiais verificaram que a pessoa que encontrou o idoso morto foi um homem responsável por preparar seus alimentos.

Aos policiais, o homem contou que chegou na residência no período da tarde e chamou pelo idoso, mas que não obteve resposta. Com isso, ele arrombou a porta da casa, quando o encontrou.

Dentro da casa, ele encontrou o idoso já sem vida, deitado sobre sua cama, e o óbito foi constatado pelo SAMU. Frente os fatos, a família e demais órgãos foram devidamente orientados sobre os procedimentos cabíveis. O caso deve ser investigado.

