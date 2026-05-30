Veja o vídeo: Homem sai de prostíbulo, deita na pista e morre atropelado em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA WENCESLAU BRAZ - Um grave acidente terminou em morte na madrugada deste sábado (30) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Um homem morreu após ser atropelado por um carro na PR-092, após ser visto saindo de um prostíbulo às margens da rodovia. Continua após a publicidade

De acordo com informações apuradas com exclusividade pela Folha, o acidente aconteceu por volta das 04h40, quando imagens de câmeras de segurança, às quais a reportagem teve acesso, mostram um homem saindo do prostíbulo, nas proximidades do Borrachão.

Nas imagens, a vítima aparece caminhando e, em determinado momento, se dirige à rodovia. Pouco depois, ele se deita na pista.

Minutos depois, um veículo que seguia pela PR-092 passa pelo trecho e acaba atropelando o homem. O impacto foi violento e a vítima morreu ainda no local. Continua após a publicidade

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento e realizar o isolamento da área, mas nada pôde ser feito para salvar o homem.

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e realizar os procedimentos de identificação e perícia.

As circunstâncias exatas do caso ainda serão apuradas. Entre os pontos que devem ser investigados estão os motivos que levaram a vítima a permanecer sobre a pista e as condições em que ocorreu o atropelamento. Continua após a publicidade