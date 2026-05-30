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Veja o vídeo: Homem sai de prostíbulo, deita na pista e morre atropelado em Wenceslau Braz

Câmeras registraram a saída do estabelecimento, o momento em que ele se deita na PR-092, e o acidente; tragédia aconteceu na madrugada deste sábado (30)

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
30/05/2026 às 09h08 Atualizada em 30/05/2026 às 09h39
Veja o vídeo: Homem sai de prostíbulo, deita na pista e morre atropelado em Wenceslau Braz
Câmeras registraram o momento. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Um grave acidente terminou em morte na madrugada deste sábado (30) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Um homem morreu após ser atropelado por um carro na PR-092, após ser visto saindo de um prostíbulo às margens da rodovia. 

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De acordo com informações apuradas com exclusividade pela Folha, o acidente aconteceu por volta das 04h40, quando imagens de câmeras de segurança, às quais a reportagem teve acesso, mostram um homem saindo do prostíbulo, nas proximidades do Borrachão. 

Nas imagens, a vítima aparece caminhando e, em determinado momento, se dirige à rodovia. Pouco depois, ele se deita na pista. 

Minutos depois, um veículo que seguia pela PR-092 passa pelo trecho e acaba atropelando o homem. O impacto foi violento e a vítima morreu ainda no local. 

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Equipes da Polícia Militar foram acionadas para prestar atendimento e realizar o isolamento da área, mas nada pôde ser feito para salvar o homem. 

O Instituto Médico-Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo e realizar os procedimentos de identificação e perícia. 

As circunstâncias exatas do caso ainda serão apuradas. Entre os pontos que devem ser investigados estão os motivos que levaram a vítima a permanecer sobre a pista e as condições em que ocorreu o atropelamento. 

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O caso chamou a atenção de moradores da cidade e de motoristas que passaram pelo local nas primeiras horas da manhã. A Polícia Civil deve conduzir as investigações. 

 

Foto: PMPR
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