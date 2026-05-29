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Adolescente invade casa, entra em luta com morador e dispara arma da vítima em Wenceslau Braz

Suspeito de 16 anos foi perseguido e apreendido pela Polícia Militar após fugir; ele confessou ainda ter furtado outra arma da mesma vítima meses atrás

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/05/2026 às 16h45
Adolescente invade casa, entra em luta com morador e dispara arma da vítima em Wenceslau Braz
Foto: PMPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Momentos de tensão mobilizaram equipes da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (29) em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Um adolescente de 16 anos foi apreendido após invadir uma residência, entrar em luta corporal com o proprietário e efetuar um disparo utilizando uma arma pertencente à própria vítima.

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Segundo informações apuradas pela reportagem, a situação começou quando o morador retornou para casa e encontrou o adolescente dentro do imóvel. Ao perceber a invasão, o proprietário tentou conter o suspeito, dando início a uma luta corporal.

Durante o confronto, o adolescente sacou uma arma de fogo, que havia encontrado na residência antes da vítima chegar, e, em meio à confusão, efetuou um disparo. Apesar do susto, ninguém foi atingido.

Logo após o tiro, o suspeito conseguiu escapar e fugiu do local. A vítima foi imediatamente até o batalhão da Polícia Militar para relatar o ocorrido e pedir ajuda.

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Três equipes policiais, totalizando seis agentes, iniciaram buscas pela cidade. Cerca de 15 minutos depois, o adolescente foi localizado em uma área de mata próximo à antiga linha do trem, às margens da PR-092. Cercado pelos policiais, ele foi abordado, algemado e encaminhado ao batalhão.

Aos policiais, o adolescente confessou a invasão da residência e revelou ainda que havia furtado outra arma pertencente ao mesmo morador cerca de dois meses atrás. Ele também relatou que decidiu invadir a casa após receber informações de que o proprietário guardava uma grande quantia de dinheiro em espécie no local.

No entanto, segundo o próprio suspeito, o valor não foi encontrado durante a invasão.

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Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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