Wenceslau Braz promove curso de meliponicultura e incentiva criação de abelhas sem ferrão no município

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, promoveu o Curso de Meliponicultura nos dias 9, 16 e 23 de maio, com atividades voltadas ao conhecimento, sustentabilidade e valorização da natureza. A capacitação reuniu participantes do município em encontros teóricos e práticos sobre a criação e manejo de abelhas sem ferrão.

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O curso abordou temas relacionados à meliponicultura, incluindo técnicas de manejo, identificação de espécies e importância das abelhas nativas para o equilíbrio ambiental. A programação também destacou a diversidade de espécies presentes na região e o papel desses insetos na polinização e na manutenção dos ecossistemas locais.

Durante as atividades, os participantes tiveram acesso a conteúdos técnicos e práticos, com orientações sobre cuidados básicos, instalação de meliponários e formas de manejo sustentável. A capacitação buscou incentivar o fortalecimento da atividade no município e ampliar o conhecimento dos participantes sobre a criação de abelhas sem ferrão.

Além dos aspectos produtivos, o curso também tratou da relevância ambiental da meliponicultura. Foram discutidos temas como preservação da biodiversidade, conservação de espécies nativas e o impacto positivo das abelhas sem ferrão na agricultura e no meio ambiente.

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A iniciativa também esteve relacionada ao incentivo à agricultura familiar e à geração de oportunidades no meio rural. A atividade foi apresentada como uma alternativa de produção sustentável, com potencial de contribuir para o desenvolvimento econômico local aliado à preservação ambiental.

Segundo a administração municipal, ações como o curso fazem parte de estratégias voltadas à capacitação da população e à valorização de atividades ligadas ao campo e ao meio ambiente. O objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento técnico e estimular práticas sustentáveis no município.

O Curso de Meliponicultura integra um conjunto de iniciativas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável em Wenceslau Braz, com foco em formação, preservação ambiental e incentivo a práticas produtivas que respeitam a natureza e fortalecem a economia local.