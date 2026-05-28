Quatiguá é o menor município do Norte Pioneiro: conheça o maior do Paraná

À esquerda, Quatiguá, menor município em território do Norte Pioneiro, e à direita, Guarapuava, maior extensão do Paraná

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Quatiguá é o menor município do Norte Pioneiro em extensão territorial, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto isso, Guarapuava aparece como o maior território entre os 399 municípios do Paraná, sendo quase 50 vezes maior que Pinhais, o menor município do Estado.

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Existem diversas maneiras de analisar o tamanho de um município, olhando a quantidade de habitantes, tamanho territorial, crescimento urbano e outros critérios. Nesta matéria, a reportagem da Folha separou curiosidades sobre os tamanhos territoriais dos municípios paranaenses, que trazem um contraste curioso: o maior território não tem a maior quantidade de habitantes.

Hoje, de acordo com dados do IBGE, o maior município em território no Paraná é Guarapuava, no Centro-Sul do estado, com mais de 3,1 mil km². Conhecido como “Pérola do Oeste”, e destacado no continente por possuir a maior maltaria da América Latina, o município sozinho possui uma área 50 vezes maior que Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, que aparece nos dados como o menor território paranaense, com 61 km².

O dado curioso aparece quando mudamos do território para população. Apesar de a maior em território, Guarapuava não chega nem perto de ser a maior em habitantes. Com 189 mil moradores, fica muito atrás de Curitiba, que chega à quase 2 milhões. Enquanto isso, Pinhais, que é a menor em território, está entre as únicas 26 cidades que tem mais de 100 mil habitantes, com 131 mil.

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Campos Gerais: maior território é de Castro

Na região dos Campos Gerais, a maior cidade em extensão territorial é Castro, conhecida como a “Cidade Mãe do Paraná”, que nasceu ligada ao tropeirismo e hoje possui mais de 2,5 mil km². A cidade se tornou referência nacional no agronegócio, especialmente na produção de leite.

Por outro lado, Carambeí aparece como a menor extensão territorial da região. Com 647 km² de território, o município se transformou em uma potência nacional no agro.

Quando o assunto muda para quantidade de habitantes, o mesmo contraste do Estado aparece: Castro não é a maior nesse quesito. Ponta Grossa lidera a quantidade populacional, ultrapassando 375 mil habitantes. Enquanto isso, Ventania aparece como o menor município da região neste critério, com menos de 10 mil moradores.

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Norte Pioneiro: Ibaiti lidera, enquanto Quatiguá tem a menor extensão

Enquanto isso, os mesmos dados apontam que o município de Ibaiti, intitulado como “Rainha das Colinas”, é o maior em território. Nascido entre montanhas e movimentado pelo agro, o município possui mais de 900km².

Por outro lado, Quatiguá aparece com o menor território de toda a região. De acordo com o IBGE, o município possui pouco mais de 112km² de extensão.

Se falarmos em população, Cornélio Procópio é a maior, enquanto Barra do Jacaré possui a menor quantidade de habitantes da região.