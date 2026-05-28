Caminhão tomba e mata porcos em rodovia dos Campos Gerais

Redação - Folha Extra

CASTRO - Um caminhão que transportava porcos tombou na madrugada desta quarta-feira (27). O acidente aconteceu na rodovia PR340 no trecho que passa pelo município de Castro, nos Campos Gerais, alguns animais morreram no local.

Continua após a publicidade

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 02h00 e envolveu um caminhão VW 24.280 que transportava porcos.

Conforme os dados colhidos no local, a motorista de 34 anos seguia pela rodovia no sentido Tibagi a Castro quando, na altura do km 236, perdeu o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia. Felizmente, a mulher não ficou ferida, mas alguns animais morreram no local.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.