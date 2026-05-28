Caminhão tomba e mata porcos em rodovia dos Campos Gerais

Redação - Folha Extra
CASTRO - Um caminhão que transportava porcos tombou na madrugada desta quarta-feira (27). O acidente aconteceu na rodovia PR340 no trecho que passa pelo município de Castro, nos Campos Gerais, alguns animais morreram no local.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 02h00 e envolveu um caminhão VW 24.280 que transportava porcos.
Conforme os dados colhidos no local, a motorista de 34 anos seguia pela rodovia no sentido Tibagi a Castro quando, na altura do km 236, perdeu o controle da direção e tombou o veículo as margens da rodovia. Felizmente, a mulher não ficou ferida, mas alguns animais morreram no local.
Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.