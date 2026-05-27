Homem é preso por invadir a casa da ex e tentar matar atual dela na frente dos filhos

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Um homem de 36 anos foi preso nesta terça-feira (26), mais de meio ano depois de invadir a casa da ex-namorada e atacar o companheiro dela a facadas na frente dos filhos das vítimas, segundo o delegado Wesley Vinícius. O caso aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, no dia 2 de novembro.

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Segundo o delegado, na época foi expedido um mandado de prisão preventiva, mas o rapaz permaneceu foragido - e, agora, "após um intenso trabalho de rastreamento pelas equipes policiais, o autor foi localizado", afirma o policial.

O nome do suspeito não foi divulgado para proteger a identidade da vítima. O g1 tenta identificar a defesa dele.

De acordo com o delegado, antes do ataque o homem já vinha ameaçando a ex e o atual companheiro - que tem 30 anos, foi atingido no pescoço e na região das costelas, e sobreviveu às facadas.

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"O motivo do crime seria em decorrência do término do relacionamento. [...] Ele teria mandado mensagens e áudios para ela falando coisas como 'ele não vai ficar com a minha família', 'eu já avisei, vai ser pior, eu vou no seu trabalho agora'... Ele também ameaçava o atual convivente, dizendo que 'eu vou te achar', 'você vai morrer'. [...] Por fim, ele teria mandado uma mensagem dizendo 'eu vou te achar e cortar o seu pescoço'", explicou Wesley, ao g1.

Duas crianças presenciaram o crime; uma é a filha da ex do detido e, a outra, filha do atual companheiro da mulher.

Considerando todos os fatos, a Polícia Civil optou por indiciar o suspeito por tentativa de homicídio triplamente qualificado - mediante motivo fútil, recurso que dificultou a defesa do ofendido (por ele ter pulado o muro, arrombado a porta e invadido a casa), e mediante meio que resultasse perigo comum (pelas crianças estarem na casa).

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Ao g1, o delegado também afirmou que o homem já possuía histórico criminal de violência doméstica - tanto contra a mulher que havia se separado por último dele, quanto contra outras ex-namoradas.