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EPR Litoral Pioneiro trabalha na fundação da nova ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153

Obra ganha forma em projeto executado pela concessionária; ponte terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas de circulação de veículos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
26/05/2026 às 11h36
EPR Litoral Pioneiro trabalha na fundação da nova ponte sobre o Rio Ubá, na BR-153
Obra é um dos projetos mais esperados por moradores e motoristas que circulam pelo trecho. Foto: EPR Litoral Pioneiro

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - As obras de duplicação realizadas pela EPR Litoral Pioneiro na BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, vão gerar plena transformação na logística rodoviária do Norte Pioneiro. Entre as principais intervenções em todo o trecho de 50 quilômetros está a construção da nova ponte sobre o Rio Ubá, um dos projetos mais esperados por moradores e motoristas que circulam pelo trecho, que nas últimas décadas foi marcado por um histórico de acidentes e insegurança.

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A nova ponte localizada no km 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina, já ganha forma em um projeto executado pela concessionária, que assumiu a administração da rodovia há pouco mais de dois anos com o compromisso de entregar esse novo dispositivo à sociedade. Quem passa pela região percebe a intensa movimentação de profissionais nas obras e vê nascer os primeiros pilares que a cada dia crescem naquele ponto.

Morador das imediações do Ubá, Ronaldo Traenge, é um dos personagens que lembra do histórico de uma das principais ligações rodoviárias entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. “Esse ponto da estrada foi cenário de acidentes constantes em um passado não muito distante. Com a chegada da EPR a gente vê melhorias na sinalização e no entorno bem como o apoio operacional para quem precisa de ajuda. Tudo isso deixa o espaço mais seguro”, relata Traenge que não esconde sua expectativa com o avanço das obras da nova ponte sobre o Rio Ubá. “Agora, nós moradores aguardamos essa grande melhoria no tráfego e na segurança que virá com a duplicação da estrutura e da rodovia como um todo”.  

A nova Ubá terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e 4 faixas para circulação de veículos – duas em cada sentido da rodovia – além da estrutura reforçada para comportar com segurança o fluxo intenso. O trabalho da concessionária compreende também os acessos ao dispositivo, que serão revitalizados, com correção do traçado conforme as normas de segurança.

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Rafael da Cruz Oliveira, atendente de um posto de gasolina na região, diz que sem os serviços da EPR Litoral Pioneiro há dois anos, “a estrada estava uma bagunça, com muitos acidentes e insegurança ao dirigir. Agora a gente sente a diferença com os serviços prestados. Com a duplicação em andamento e a construção da nova ponte a região ficará mais atrativa e certamente vai impulsionar nossos negócios, porque o fluxo também vai melhorar”, relata o profissional.  

O diretor de Engenharia da EPR Litoral Pioneiro, Juarez Cordeiro, ressalta que as declarações de moradores e profissionais que trabalham na região traduzem o anseio de uma população inteira que espera por essas obras há anos. “Cresceremos juntos, pois esse desenvolvimento será o fruto de uma prosperidade compartilhada entre concessionária, moradores e diferentes entes da sociedade da região”, destaca. “O projeto da ponte sobre o Rio Ubá se trata de um trabalho complexo que trará um impacto extremamente positivo para a segurança e a trafegabilidade da rodovia”, acrescenta Cordeiro. 

Desde o início da concessão, há pouco mais de dois anos, a comunidade local destacou a importância desta estrutura e a necessidade de segurança no trecho.  Logo no primeiro ano de atuação, a EPR litoral Pioneiro realizou intervenções emergenciais e importantes na atual ponte sobre o Rio Ubá, levando maior segurança aos motoristas, e agora realiza um novo projeto moderno e alinhado às necessidades de tráfego no local. A previsão é que a obra seja entregue no primeiro trimestre de 2027.

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O trabalho envolve cerca de 20 colaboradores diretos no canteiro de obras, além dos times de apoio, produção externa, controle tecnológico, fiscalização e gestão. As equipes atuam na fundação na produção das vigas de apoio da nova estrutura, para então serem realizadas as operações de içamentos. No momento não há impacto no fluxo de veículos.

Cinco pontos que você precisa saber sobre a nova ponte sobre o Rio Ubá

1. Estrutura moderna
A nova Ubá terá 130 metros de extensão, 21 metros de largura e quatro faixas de tráfego – duas em cada sentido da BR-153.

2. Estratégica para a segurança viária
O trecho entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina possui histórico de acidentes e insegurança, o que torna a intervenção uma das mais aguardadas da região.

3. Fase
As equipes atuam neste momento na execução das fundações e na produção das vigas que sustentarão a ponte.

4. Trânsito
Por hora não há impacto no fluxo de veículos durante esta etapa de trabalho.

5. Compromisso
A previsão da EPR Litoral Pioneiro é concluir a nova ponte no primeiro trimestre de 2027.

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