Acidente deixa carro destruído e quatro pessoas em estado grave no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra
CAMBARÁ - Um carro ficou completamente destruído após se envolver em um acidente de trânsito com dois caminhões. A situação foi registrada na noite deste domingo (24) na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Cambará, no Norte Pioneiro. Quatro pessoas ficaram em estado grave.
De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu um automóvel Ford Fiesta e dois caminhões.
Conforme os dados colhidos no local, o motorista do Fiesta, com placas de Santo Antônio da Platina, teria realizado uma ultrapassagem em local proibido e atingiu a lateral de um caminhão. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra outro caminhão e ficou completamente destruído.
Ainda segundo as informações, quatro pessoas estavam no automóvel. Elas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Bandeirantes e Andirá em estado grave. Já os motoristas dos dois caminhões não ficaram feridos. Eles realizaram o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate e da concessionária que administra o trecho. A equipe da PRF também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.
As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.