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Acidente deixa carro destruído e quatro pessoas em estado grave no Norte Pioneiro

Colisão aconteceu na rodovia BR369 após o condutor do veículo realizar uma ultrapassagem proibida

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
25/05/2026 às 11h16
Acidente deixa carro destruído e quatro pessoas em estado grave no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Timburi FM

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - Um carro ficou completamente destruído após se envolver em um acidente de trânsito com dois caminhões. A situação foi registrada na noite deste domingo (24) na rodovia BR369 no trecho que passa pelo município de Cambará, no Norte Pioneiro. Quatro pessoas ficaram em estado grave.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu um automóvel Ford Fiesta e dois caminhões.

Conforme os dados colhidos no local, o motorista do Fiesta, com placas de Santo Antônio da Platina, teria realizado uma ultrapassagem em local proibido e atingiu a lateral de um caminhão. Com o impacto, o veículo foi arremessado contra outro caminhão e ficou completamente destruído.

Ainda segundo as informações, quatro pessoas estavam no automóvel. Elas foram socorridas e encaminhadas a hospitais de Bandeirantes e Andirá em estado grave. Já os motoristas dos dois caminhões não ficaram feridos. Eles realizaram o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool.

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A ocorrência mobilizou equipes de resgate e da concessionária que administra o trecho. A equipe da PRF também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Divulgação.
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