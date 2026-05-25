Ciclone coloca o Paraná em alerta para tempestades e chuvas intensas

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

Depois de um final de semana marcado por chuvas e alertas meteorológicos, o Paraná recebeu novos avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre chuvas intensas e tempestades no início desta semana. De acordo com os alertas, as instabilidades acontecem como resultado da formação de um ciclone extratropical que vai se formar no Sul do país.

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Segundo o Inmet, esta segunda-feira (25) pode registrar chuvas intensas em todo o estado, que chegam até 30mm por hora ou 50mm por dia, além de ventos fortes que podem chegar à 60km/h.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as pancadas de chuva desta segunda-feira devem ser acompanhadas de trovoadas na maioria das cidades, mas será intensa na metade sul do estado e para a região noroeste, onde há risco de tempestades localizadas.

"Sistemas meteorológicos em altitude elevam os índices de instabilidade ao longo do dia, em uma atmosfera com importante oferta de umidade. Na metade norte o Sol aparece ao longo do dia, favorecendo a elevação das temperaturas", apontam os meteorologistas. Continua após a publicidade

Para a terça-feira (26), o alerta é de tempestades. As condições climáticas desta segunda-feira devem continuar na terça-feira, mas a possibilidade de chuva de granizo coloca o estado em alerta. Fora o sudoeste do estado, todas as outras regiões estão no alerta.

O Simepar também afirma a previsão, e destaca que a formação de um ciclone extratropical sobre o Sul do Brasil favorece o aumento das instabilidades na terça-feira. Nesse cenário, são esperadas pancadas de chuva e tempestades no centro-leste e norte do Paraná, com destaque para a região do Norte Pioneiro.

Cidades como Guarapuava, Telêmaco Borba, Curitiba, Antonina, Joaquim Távora e cidades vizinhas deve registrar chuva forte com potencial para rajadas de vendo e queda de granizo.

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"Na quarta-feira (27) o tempo estável predomina e a nebulosidade fica variável em todas as regiões. Uma massa de ar fria e seca avança na quinta-feira (28), trazendo amanhecer gelado na metade sul, com potencial para geada no Centro-Sul. Na sexta-feira (29), o tempo estável predomina sobre o estado", diz o órgão.

Em caso de emergências, informações devem ser consultadas junto à Defesa Civil (telefone 199), e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Problemas relacionados a cortes no fornecimento de energia e quedas de postes devem ser relatados à Copel (telefone 0800 51 00 116).

Os paranaenses também podem receber no próprio celular alertas e informações da Defesa Civil do Paraná sobre risco de mau tempo na própria região: basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199. A Defesa Civil responde com mensagem de confirmação do cadastro e a partir deste momento a pessoa passa a receber alertas periódicos sobre as situações de maior gravidade no local indicado.