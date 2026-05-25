Igreja Católica e lideranças religiosas são exaltadas em homenagem na Assembleia Legislativa

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa realiza, nesta terça-feira (26), uma homenagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – Regional Sul 2 e às lideranças religiosas da Igreja Católica no Paraná. A sessão solene, proposta pelos deputados Alexandre Curi (REP), presidente da Alep; Gugu Bueno (PSD), 1º secretário; Maria Victoria (PP), 2ª secretária; e Marcio Pacheco (REP), acontece no Plenário da Casa de Leis, às 18h.

Continua após a publicidade

A programação terá início com a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Sul 2, dom Geremias Steinmetz. O arcebispo de Curitiba, dom José Antônio Peruzzo; o bispo de São José dos Pinhais, dom Celso Antônio Marchiori; e o arcebispo da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, dom Volodymyr Koubetch, serão os concelebrantes.

Em seguida, será realizada a solenidade de homenagem, com pronunciamentos das autoridades, apresentação institucional sobre a atuação da Igreja Católica no Paraná e a entrega de menções honrosas às lideranças das pastorais, movimentos, organismos, instituições e serviços eclesiais. O evento contará com a presença de autoridades civis, religiosas e representantes das diversas expressões da Igreja Católica no Estado. Entre as autoridades convidadas estão o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; e o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; além de parlamentares, lideranças religiosas e representantes da sociedade civil.

Para a deputada Maria Victoria, a homenagem é um reconhecimento do Poder Legislativo ao trabalho silencioso desenvolvido na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.

Continua após a publicidade

“As lideranças religiosas da Igreja Católica e a CNBB desenvolvem um trabalho que vai muito além da dimensão religiosa. Estão presentes no dia a dia das comunidades, levando acolhimento, esperança, orientação e importantes ações sociais”, destaca.

O deputado Gugu Bueno também ressalta a importância desse reconhecimento. “Essa homenagem que propomos junto com o presidente Alexandre Curi, com o deputado Marcio Pacheco e com a Mesa Diretora é um reconhecimento à presença que a CNBB e a Igreja Católica têm na vida das comunidades paranaenses. É um trabalho que vai muito além da fé. A Igreja está presente nas ações sociais, no acolhimento, na orientação das famílias e em muitas iniciativas que ajudam diretamente a nossa população. Então é uma homenagem justa a lideranças e instituições que, há muitos anos, ajudam a construir um Paraná mais humano, solidário e comprometido com o bem comum.”

Atuação ampla

A homenagem destaca nove eixos da atuação da Igreja Católica no Paraná:

Continua após a publicidade

Promoção da vida e dignidade humana;

Povos, culturas e inclusão social;

Cuidado com a Casa Comum e evangelização dos espaços;

Cuidado, liberdade, dependência e vulnerabilidades;

Caridade e ação social;

Missão e evangelização;

Vocação e vida consagrada;

Participação dos leigos;

Movimentos, associações e novas comunidades de vida.

Dentro de cada eixo, lideranças e representantes receberão homenagens em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em favor da evangelização, da promoção humana, da solidariedade e do bem comum. A solenidade busca reconhecer a contribuição histórica da Igreja Católica para a sociedade paranaense, especialmente nas áreas social, educativa, cultural, missionária e de promoção da dignidade humana.