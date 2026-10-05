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Veja quem são os deputados estaduais eleitos no Paraná

Assembleia Legislativa do Paraná terá 23 novos deputados e deputadas estaduais na legislatura 2027-2031, enquanto outros 31 parlamentares alcançaram a reeleição

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ALEP
05/10/2026 às 08h50 Atualizada em 05/10/2026 às 08h53
Veja quem são os deputados estaduais eleitos no Paraná
A nova composição da Casa foi definida após a oficialização dos resultados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), na noite deste domingo (4). Foto: Valdir Amaral/Alep

DA REDAÇÃO/ALEP - FOLHA EXTRA

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) terá 23 novos deputados e deputadas estaduais na legislatura 2027-2031. A nova composição da Casa foi definida após a oficialização dos resultados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), na noite deste domingo (4). Outros 31 parlamentares foram reeleitos e cumprirão mais um mandato.

Dessa forma, o índice de renovação do parlamento é de 42,59%, próximo à média histórica das cinco eleições anteriores, de 43,71%. A maior mudança nesse período foi registrada em 2018, quando 32 novos deputados foram eleitos (59,26% de renovação). No último pleito, em 2022, a Alep recebeu 24 novos deputados (44,45% do total). Já as eleições de 2014 (38,89% de renovação, com 21 novos deputados), 2010 (35,19%, com 19 estreantes) e 2006 (40,74%, com 22 novos deputados) ficaram abaixo da média recente.

Paulo Melo (PL) foi o deputado que alcançou mais votos, 192.409. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Entre os novos integrantes da Casa de Leis estão os dois candidatos mais votados para o cargo neste 4 de outubro: Paulo Melo e Jessicão, ambos do PL. A lista dos cinco mais votados se completa com os reeleitos Professor Lemos (PT), Marcio Nunes (PSD) e Gugu Bueno (PSD).

Além de Paulo Melo e Jessicão, chegam à Alep as deputadas Delegada Tathiana Guzella (PL), Fabiana Parro (Podemos), Lu Bonatto (Podemos), Miss Preta (PT) e Yasmin Hachem (PT), e os deputados Angelo Vanhoni (PT), Beto Vizzotto (PT), Bruno Secco (Novo), Cezar Silvestri (PP), Deivid Wisley (Novo), Emerson Bacil (PL), Felipe Machado da Saúde (PP), Fão do Bolsonaro (PL), Gerson Colodel (MDB), Itamar Paim (PL), Jasson Goulart (REP), Mario Verri (PT), Paulo Mac Donald (PP), Ricardo Zampieri (PL), Thiago Foltran (PT) e Ulisses Maia (PSD).

Deputados reeleitos

Dos 41 deputados e deputadas da atual legislatura que concorreram à reeleição, 31 conquistaram um novo mandato nas eleições deste domingo (4). Após o fim da apuração, o TRE-PR divulgou os resultados oficiais, confirmando os ocupantes das 54 cadeiras da Alep para a 21ª Legislatura da Casa de Leis, que compreende o período de 2027 a 2030.

Os eleitores paranaenses elegeram para mais um mandato as deputadas estaduais Flávia Francischini (PL), Mabel Canto (PP) e Maria Victoria (PP), e os deputados Adão Litro (PSD), Ademar Traiano (PSD), Alexandre Amaro (REP), Alisson Wandscheer (PP), Anibelli Neto (MDB), Artagão Júnior (PSD), Batatinha (PSD), Bazana (PSD), Cobra Repórter (PSD), Delegado Jacovós (PL), Denian Couto (PL), Do Carmo (Podemos), Dr. Antenor (PT), Gilberto Ribeiro (PL), Goura (PDT), Gugu Bueno (PSD), Hussein Bakri (PSD), Luiz Claudio Romanelli (PSD), Luiz Fernando Guerra (Novo), Márcio Nunes (PSD), Matheus Vermelho (PL), Mauro Moraes (PL), Moacyr Fadel (PSD), Ney Leprevost (REP), Paulo Gomes (PL), Professor Lemos (PT), Soldado Adriano José (PSD) e Thiago Bührer (PSD).

Assim, 75,61% dos parlamentares que disputaram a reeleição permanecerão na Alep na próxima legislatura. Já as deputadas Cantora Mara Lima (REP), Secretária Márcia Huçulak (PSD) e Marli Paulino (PSD), e os deputados Dr. Leônidas (PP), Evandro Araújo (PSD), Fabio Oliveira (Novo), Jairo Tamura (PL), Luís Corti (PSD), Samuel Dantas (PL) e Tercilio Turini (MDB) não conseguiram ser reconduzidos a mais um mandato na Casa.

Outras disputas

Dos 13 deputados e deputadas estaduais que concorreram a outros cargos, quatro foram eleitos, todos para uma vaga na Câmara dos Deputados. Dessa forma, deixarão a Alep para representar o Paraná em Brasília a atual deputada estadual Ana Júlia (PT) e os deputados Arilson Chiorato (PT), Renato Freitas (PT) e Ricardo Arruda (PL).

Também candidatos à Câmara Federal, as deputadas Cloara Pinheiro (PSD), Cristina Silvestri (PP) e Luciana Rafagnin (PT), e os deputados Gilson de Souza (PL), Marcelo Rangel (PSD), Marcio Pacheco (REP) e Tito Barichello (PL) não se elegeram.

O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (REP), terminou na terceira posição a disputa pelas duas vagas paranaenses para o Senado Federal. Já o deputado Requião Filho (PDT) ficou em terceiro lugar na eleição para o Governo do Paraná.

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