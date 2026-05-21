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Casa tomada por toneladas de objetos mobiliza operação judicial e máquinas de romoção em Santo Antônio da Platina

Força-tarefa envolvendo Vigilância em Saúde, Polícia Militar e assistência social retirou materiais acumulados de residência no centro da cidade; imóvel apresentava risco sanitário e preocupação com dengue e animais peçonhentos

Por: Da Redação Fonte: Da Redação com informações do Portal Tanosite
21/05/2026 às 13h36
Casa tomada por toneladas de objetos mobiliza operação judicial e máquinas de romoção em Santo Antônio da Platina
O imóvel, ocupado por uma idosa de 71 anos, havia se transformado ao longo dos anos em um ponto crítico de preocupação sanitária. Foto Portal Tanosite

Uma cena que chamou a atenção de moradores da área central de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, mobilizou uma grande força-tarefa na manhã desta quinta-feira (21). Caminhões, equipes de saúde, assistência social, agentes de fiscalização e policiais participaram de uma operação para retirada de materiais acumulados em uma residência localizada na Rua Rui Barbosa, após determinação judicial.

O imóvel, ocupado por uma idosa de 71 anos, havia se transformado ao longo dos anos em um ponto crítico de preocupação sanitária. Segundo autoridades municipais, o local acumulava grande quantidade de materiais, entre eles móveis danificados, caixas, madeiras, recipientes plásticos e diversos objetos sem utilidade, criando um ambiente propício para proliferação do mosquito da dengue, escorpiões e outros animais peçonhentos.

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A operação foi coordenada pelo Departamento Municipal de Vigilância em Saúde e contou com apoio de diversos setores da administração pública e forças de segurança.

“Hoje estamos cumprindo uma determinação judicial de retirada de material inservível de uma acumuladora. Isso aconteceu após se esgotarem todas as tentativas de negociação”

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, a ação só foi executada após meses de acompanhamento e tentativas de resolução amigável.

“Hoje estamos cumprindo uma determinação judicial de retirada de material inservível de uma acumuladora. Isso aconteceu após se esgotarem todas as tentativas de negociação”, explicou.

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Cenário preocupava moradores e autoridades

A situação vinha sendo monitorada por órgãos públicos devido ao risco crescente à saúde pública e às condições do imóvel. Além da possibilidade de proliferação de doenças, o ambiente também gerava preocupação em relação à segurança da própria moradora.

Após a retirada dos materiais, a residência ainda deverá passar por um processo completo de limpeza e dedetização.

Durante os trabalhos, equipes também localizaram gatos no imóvel. Os animais passaram por avaliação veterinária e seguem sendo acompanhados pelo município.

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Enquanto máquinas e caminhões retiravam os materiais acumulados, profissionais da assistência social e da saúde prestavam atendimento à moradora para definir quais medidas serão tomadas após a conclusão da operação.

“Neste momento, a assistência social acompanha a idosa e avalia qual será o melhor encaminhamento para garantir segurança e acolhimento”, afirmou Tânia Bardal.

O caso também teve acompanhamento do Ministério Público e da defesa da moradora. Segundo a prefeitura, todos os procedimentos foram realizados dentro dos parâmetros legais e com acompanhamento social e jurídico.

Com informações do Portal Tanosite

 

Foto: Divulgação.
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