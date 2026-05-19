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Polícia prende casal que aplicava golpes milionários no Norte Pioneiro

Mandados foram cumpridos em Santo Antônio da Platina e há registros que valores ultrapassem R$ 1 milhão

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com PCPR
19/05/2026 às 15h55
Polícia prende casal que aplicava golpes milionários no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, prendeu na manhã da terça-feira (19) um casal suspeito de aplicar golpes milionários. Conforme as investigações, há indícios de que os prejuízos para as vítimas ultrapassem R$ 1 milhão.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, uma empresa foi aberta no nome da mulher para receber os pagamentos, enquanto o suspeito encontrava e ludibriava vítimas.

Em um dos golpes, um grupo de formandos contratou o suspeito para realizar a festa de formatura de três cursos de uma faculdade. O valor pago pelas vítimas é de aproximadamente R$ 100 mil. Porém, os eventos que deveriam ter sido realizados no mês de abril nunca aconteceram e as vítimas não receberam o valor pago de volta.

Além do golpe na formatura, as investigações também mostram que os suspeitos agiam no ramo de imóveis. Conforme as informações da Polícia Civil, o suspeito se apresentava como corretor de imóveis e vendia propriedades que já haviam sido adquiridas por outras pessoas, ou seja, o mesmo imóvel era vendido mais de uma vez.

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Após levantar as provas, a equipe da Polícia Civil solicitou a prisão preventiva dos suspeitos, a qual foi acatada pela Justiça. Com isso, os policias cumpriram os mandados de prisão na Vila Ribeiro e o casal foi encaminhado a cadeia pública onde permanece a disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado.

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