Homem é preso por não aceitar fim do relacionamento e perseguir a ex-mulher

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (30) depois de não aceitar o fim do relacionamento, perseguir a ex-mulher e causar danos em sua casa – incluindo deixar o gás vazando propositalmente dentro da residência. O caso aconteceu em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações da Polícia Civil, o homem começou a ser investigado após apresentar comportamentos agressivos, e a prisão foi realizada após ele descumprir uma medida protetiva e a Justiça expedir um mandado contra ele.

Segundo as investigações, ele não aceita o término com a ex-companheira, e passou a persegui-la em diversos lugares da cidade, como em restaurantes e até mesmo no próprio trabalho da mulher.

Outros comportamentos agressivos também chamaram a atenção, e deixaram o caso ainda mais preocupante. De acordo com a polícia, ele chegou a invadir a casa da mulher e destruir móveis e eletrodomésticos, além de deixar o gás vazando.

Com isso, uma operação foi realizada para cumprir o mandado de prisão. Ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública de Cambará.