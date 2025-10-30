13°C 22°C
Jaguariaíva, PR

Polícia prende foragidos e armas durante operação em Arapoti

Drogas e objetos de tráfico também foram apreendidos durante a ação; um suspeito ainda está foragido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
30/10/2025 às 17h56
Polícia prende foragidos e armas durante operação em Arapoti
Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação na cidade de Arapoti nesta quarta-feira (29) que resultou na prisão de dois foragidos, apreensão de armas de fogo, drogas e objetos utilizados para o tráfico na cidade. Um suspeito conseguiu fugir e ainda está foragido na cidade.

De acordo com informações da PCPR, a operação foi realizada no Jardim Ceres, em cumprimento à mandados de prisão dos indivíduos que estavam foragidos. Durante a ação, os policiais conseguiram prender dois dos três procurados, e ainda localizaram a casa onde o terceiro procurado estaria escondido.

Segundo o delegado John Élber dos Santos, a equipe chegou a tentar abordar o suspeito, mas ele entrou na residência e fugiu pelos fundos. No local, os policiais ainda encontraram diversas porções de drogas e armamentos.

“Entre os materiais apreendidos estão porções de cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão. Também foram recolhidos um revólver calibre .38, duas espingardas, munições de diferentes calibres e uma réplica de pistola”, explica.

Até o momento, o último homem não foi localizado, mas as equipes continuam as buscas. Os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficaram a disposição da justiça.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Caso aconteceu na última terça-feira (28), e o motorista acabou preso. Foto: Divulgação
TERROR EM ARAPOTI Há 15 horas

Mulher que sofreu tentativa de homicídio na PR-092 fala sobre como tudo aconteceu

Emilly Rafaela Rodrigues por pouco não foi atropelada por um motorista bêbado em Arapoti no início desta semana; o homem foi preso e autuado por tentativa de homicídio

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 15 horas

Prefeitura e Câmara realizam homenagem a escritora de Arapoti

Dona Lourdinha, como é carinhosamente conhecida na cidade, recebeu o Certificado de Honra ao Mérito por suas contribuições à cultura e educação

 Foto: Divulgação.
VIOLÊNCIA Há 18 horas

Criminoso é baleado pela PM após dar socos na barriga de mulher grávida durante assalto

Criminosos também agrediram o marido da mulher com coronhadas em frente aos filhos do casal e fugiram levando o carro das vítimas

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Coral Clave de Prata representa Arapoti em encontro de corais em Curitiba

Grupo de Idosos do CRAS Central participou do 16º Encontro de Corais do Sesc Água Verde, representando os Campos Gerais

 Coral é formado por integrantes do Grupo de Idosos do CRAS. Foto: Divulgação
ENCONTRO DE CORAIS Há 2 dias

Coral de idosos de Arapoti leva música e emoção a evento cultural em Curitiba

Integrantes do Coral Clave de Prata participaram do 16º Encontro de Corais do Sesc, que reuniu grupos vocais de diferentes regiões e estilos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados