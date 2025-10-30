Polícia prende foragidos e armas durante operação em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação na cidade de Arapoti nesta quarta-feira (29) que resultou na prisão de dois foragidos, apreensão de armas de fogo, drogas e objetos utilizados para o tráfico na cidade. Um suspeito conseguiu fugir e ainda está foragido na cidade.

De acordo com informações da PCPR, a operação foi realizada no Jardim Ceres, em cumprimento à mandados de prisão dos indivíduos que estavam foragidos. Durante a ação, os policiais conseguiram prender dois dos três procurados, e ainda localizaram a casa onde o terceiro procurado estaria escondido.

Segundo o delegado John Élber dos Santos, a equipe chegou a tentar abordar o suspeito, mas ele entrou na residência e fugiu pelos fundos. No local, os policiais ainda encontraram diversas porções de drogas e armamentos.

“Entre os materiais apreendidos estão porções de cocaína, maconha e crack, além de balanças de precisão. Também foram recolhidos um revólver calibre .38, duas espingardas, munições de diferentes calibres e uma réplica de pistola”, explica.

Até o momento, o último homem não foi localizado, mas as equipes continuam as buscas. Os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde ficaram a disposição da justiça.