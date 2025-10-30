Criminoso é baleado pela PM após dar socos na barriga de mulher grávida durante assalto

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um criminoso foi baleado pela Polícia Militar após praticar um assalto e roubar um carro na noite desta quarta-feira (29) no município de Arapoti, nos Campos Gerais. Durante a ação, os suspeitos agrediram um homem além de dar socos e coronhadas em sua esposa, uma mulher grávida. As cenas de terror foram protagonizadas em frente aos filhos do casal.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, um casal chegava em sua residência quando o homem desceu para abrir o portão, momento em que os criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. A vítima tentou fugir, mas acabou sendo agredida com coronhadas. A esposa do homem que está grávida tentou ajuda o marido, mas acabou sendo agredida com coronhadas e chutes na barriga. Tudo aconteceu em frente aos filhos do casal que estavam no carro e as vítimas foram levadas ao hospital.

Na sequência, a equipe recebeu informações de que o carro estava na rodovia PR092 na saída para os municípios de Piraí do Sul e Ventania. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o veículo e o condutor empreendeu fuga entrando em uma estrada rural que dá acesso a Cachoeira do Chico Fontana. Em dado momento, os dois ocupantes desceram do carro armados e entraram em uma mata. Após troca de tiros, um dos suspeitos foi alvejado na perna. Já o outro criminoso conseguiu fugir.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado ao hospital onde recebeu atendimento médico. Ao ser indagado sobre a situação, contou o nome e apelido do comparsa e relatou que receberiam R$ 3 mil para entregar o veículo na cidade de Castro.

Frente aos fatos, o suspeito ficou internado sob escolta policial enquanto o veículo foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.