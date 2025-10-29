Alerta amarelo coloca o Norte Pioneiro em risco nesta quarta-feira

Foto tirada no centro de Wenceslau Braz em dia de chuva. Foto: Folha Extra

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Norte Pioneiro está em risco de registrar chuvas intensas entre esta quarta-feira (29) e quinta-feira (30), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta amarelo prevê que a região também seja atingida por ventos fortes que podem chegar à 60km/h.

A previsão é de que chova entre 20 e 30 milímetros por hora nas cidades da região até as 10h desta quinta-feira, podendo acumular até 50 milímetros durante o tempo em que o alerta permanece em vigor.

O INMET também prevê baixos riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, mas os ventos podem ficar entre 40 e 60km/h no período de vigor do alerta.

Além das previsões, o Instituto também divulgou algumas instruções, como não abrigar veículos debaixo de árvores, torres de transmissão ou placas de propaganda. O mesmo vale para as pessoas.

Evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada também são orientações importantes do INMET para preservar a segurança de todos.