Bazar Protetor Animal realiza superpromoção para arrecadar fundos em Wenceslau Braz

Ação solidária acontece neste sábado (1º), e o valor arrecadado será utilizado para custear a compra de rações, remédios e outros cuidados para animais abandonados atendidos pela entidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/10/2025 às 16h55
Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O Bazar Protetor Animal de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está organizando uma superpromoção solidária neste sábado (1º) para arrecadar recursos destinados ao cuidado de cães abandonados ou de rua na cidade. Durante o dia, qualquer peça em exposição será vendida por R$ 2,00, para auxiliar o grupo na compra de rações, remédios e outros cuidados com os animais socorridos.

A ação terá início logo pela manhã do sábado, às 09h30, e será realizada até as 15h. Localizado ao lado do Maranata Lanches, na rua Barão do Rio Branco nº133, no centro do município, o bazar desde sempre auxilia a cidade no quesito, salvando desde animais que foram deixados por suas famílias até aqueles que sofreram acidentes e acabaram abandonados.

Bazar fica ao lado do Maranata Lanches. Foto: Divulgação

 

Durante o bazar, todas as peças estarão disponíveis por apenas R$ 2,00. O evento contará com uma grande variedade de produtos, incluindo roupas adultas e infantis, calçados e artigos para o lar. A expectativa dos organizadores é atrair o público com preços acessíveis e, ao mesmo tempo, fortalecer o trabalho de proteção animal realizado de forma voluntária.

Os recursos arrecadados serão destinados ao custeio de despesas veterinárias, compra de rações e demais cuidados com os cachorros resgatados. À reportagem da Folha, Eliane Santos, uma das responsáveis pelo bazar, contou um pouco sobre alguns dos animais resgatados.

“Temos muitos animais resgatados, cachorros paraplégicos, tetraplégicos, outros que têm outras doenças e nós cuidamos deles, levamos ao veterinário, compramos ração, e esse bazar vai nos ajudar a dar continuidade a este trabalho”, disse.

Caso o tempo esteja firme e sem chuva, os portões ao lado do local serão fechados para que a promoção aconteça no pátio, proporcionando mais conforto e espaço para o público.

O bazar é uma das principais formas de financiamento das ações de proteção animal no município. A iniciativa reforça a importância da união da comunidade em torno da causa e busca garantir melhores condições de vida para os cães que ainda aguardam um lar definitivo.

“A compaixão para com os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana”, diz a campanha sobre o bazar.

