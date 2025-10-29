14°C 25°C
Oportunidade de emprego: Grupo Technocoat abre novas vagas em diversas áreas

Crescimento da produção industrial no Paraná segue acima da média nacional e abre espaço para novas contratações

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM ASSESSORIA
29/10/2025 às 16h53
Referência no setor papeleiro, o Grupo Technocoat está com vagas abertas em Telêmaco Borba, Araucária e São José dos Pinhais. Foto: Grupo Technocoat

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A indústria paranaense encerrou o primeiro semestre de 2025 com um crescimento acumulado de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a nova Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE. Esse desempenho supera amplamente a média nacional, que ficou em 1,2%. De acordo com a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), esse resultado reforça a posição do estado como um dos líderes em expansão no país e o mais dinâmico da região Sul.

O cenário positivo também reflete no mercado de trabalho: o Grupo Technocoat, referência no setor papeleiro, está com vagas abertas nas cidades de Telêmaco Borba, Araucária e São José dos Pinhais (PR). As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo posições de líder de logística, executivo(a) de vendas, auxiliar de produção, auxiliar de laboratório e operador de empilhadeira, e estão abertas também para pessoas com deficiência (PCDs).

De acordo com Andressa Cunha, Head de RH do Grupo Technocoat, esta é uma excelente oportunidade para quem busca recolocação profissional. “Na Technocoat, buscamos proporcionar um ambiente acolhedor, incentivamos o aprendizado contínuo e investimos em programas de melhoria e planos de sucessão. Dessa forma, cada colaborador pode construir uma trajetória sólida e ascendente dentro da companhia”, afirma.

Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, vale-alimentação, alimentação no local, seguro de vida, bolsa auxílio-educação, auxílio-academia, estacionamento ou vale-transporte, variando conforme a localidade.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte do Grupo Technocoat podem conferir a descrição completa das vagas no link: https://technocoat.selecty.com.br/. Basta inserir o nome da vaga ou a localidade desejada para realizar a busca.

Grupo Technocoat

Com mais de 25 anos no setor papeleiro, o Grupo Technocoat está instalado em Telêmaco Borba e Araucária, no Paraná, e em Otacílio Costa, em Santa Catarina. Com investimentos contínuos em tecnologia de ponta e na capacitação de colaboradores, a empresa oferece produtos e serviços focados em inovação e sustentabilidade, respeitando boas práticas de segurança, higiene e uso de produtos químicos. Seus produtos são produzidos a partir de fontes renováveis e certificadas pelo FSC – Conselho de Manejo Florestal.

