Wenceslau Braz adota reaproveitamento de galhos triturados como adubo orgânico em áreas verdes

Galhos triturados, antes destinados ao descarte, estão sendo reaproveitados como adubo orgânico para a revitalização de praças e áreas verdes do município

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2025 às 16h52
Wenceslau Braz adota reaproveitamento de galhos triturados como adubo orgânico em áreas verdes
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

WENCESLAU BRAZ - A Prefeitura de Wenceslau Braz iniciou uma ação sustentável que está transformando os resíduos gerados durante os serviços de limpeza urbana em um recurso útil para o meio ambiente. Os galhos triturados, antes destinados ao descarte, estão sendo reaproveitados como adubo orgânico para a revitalização de praças e áreas verdes do município.

A iniciativa faz parte das ações voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental desenvolvidas pela administração municipal. O material proveniente da poda de árvores e da varrição urbana passa por um processo de trituração, resultando em fragmentos que são aplicados no solo de espaços públicos. Essa prática tem se mostrado eficiente para a conservação da umidade, o controle da erosão e a melhoria da qualidade do solo, contribuindo para o desenvolvimento saudável das plantas.

De acordo com a equipe responsável pela limpeza urbana, o reaproveitamento dos resíduos orgânicos representa uma alternativa ambientalmente correta e de baixo custo para o município. Além de reduzir o volume de material descartado, a medida fortalece a gestão sustentável dos resíduos e valoriza o cuidado com o patrimônio natural da cidade.

A aplicação do composto orgânico está sendo realizada em diferentes pontos de Wenceslau Braz, priorizando praças e canteiros centrais. A ação também auxilia na recuperação de áreas que necessitam de revitalização paisagística, deixando os espaços públicos mais verdes e visualmente agradáveis.

Com o reaproveitamento dos galhos, o município reforça seu compromisso com práticas que unem desenvolvimento urbano e equilíbrio ambiental. A proposta mostra que pequenas atitudes, quando aplicadas de forma contínua, podem gerar resultados significativos para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população.

