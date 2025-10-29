14°C 25°C
Coral Clave de Prata representa Arapoti em encontro de corais em Curitiba

Grupo de Idosos do CRAS Central participou do 16º Encontro de Corais do Sesc Água Verde, representando os Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
29/10/2025 às 15h19
Coral Clave de Prata representa Arapoti em encontro de corais em Curitiba
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O Coral Clave de Prata, formado por integrantes do Grupo de Idosos do CRAS Central de Arapoti, participou do 16º Encontro de Corais do Sesc Água Verde, em Curitiba. O evento é considerado um dos mais tradicionais da capital paranaense e reúne grupos vocais e corais de diferentes regiões do estado, promovendo um intercâmbio artístico e cultural entre os participantes.

A edição deste ano consolidou o encontro como um espaço de valorização da música coral e da convivência entre grupos da capital e do interior. A iniciativa tem atraído cada vez mais corais e grupos vocais, tornando-se uma referência para músicos, regentes e entusiastas da música coletiva. O Coral Clave de Prata representou Arapoti e os Campos Gerais, destacando-se pela dedicação dos participantes e pela proposta social e cultural do projeto.

O grupo é uma iniciativa do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central e tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal e social de pessoas idosas por meio do ensino da música. A proposta busca incentivar a socialização e o bem-estar, utilizando o canto como ferramenta de inclusão e fortalecimento de vínculos comunitários.

A música desempenha papel essencial no trabalho desenvolvido com os integrantes, estimulando a memória e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e emocional. O Coral Clave de Prata está sob a regência do maestro Christopher Ancoski, que conduz o grupo em apresentações locais e regionais, levando o nome de Arapoti a eventos culturais de destaque no estado.

Com a participação no encontro do Sesc Água Verde, o Coral reafirma o papel da música como instrumento de integração e valorização da pessoa idosa, fortalecendo a presença cultural de Arapoti no cenário paranaense.

