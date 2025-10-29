Coral Clave de Prata representa Arapoti em encontro de corais em Curitiba

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O Coral Clave de Prata, formado por integrantes do Grupo de Idosos do CRAS Central de Arapoti, participou do 16º Encontro de Corais do Sesc Água Verde, em Curitiba. O evento é considerado um dos mais tradicionais da capital paranaense e reúne grupos vocais e corais de diferentes regiões do estado, promovendo um intercâmbio artístico e cultural entre os participantes.

A edição deste ano consolidou o encontro como um espaço de valorização da música coral e da convivência entre grupos da capital e do interior. A iniciativa tem atraído cada vez mais corais e grupos vocais, tornando-se uma referência para músicos, regentes e entusiastas da música coletiva. O Coral Clave de Prata representou Arapoti e os Campos Gerais, destacando-se pela dedicação dos participantes e pela proposta social e cultural do projeto.

O grupo é uma iniciativa do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Central e tem como objetivo promover o desenvolvimento pessoal e social de pessoas idosas por meio do ensino da música. A proposta busca incentivar a socialização e o bem-estar, utilizando o canto como ferramenta de inclusão e fortalecimento de vínculos comunitários.

A música desempenha papel essencial no trabalho desenvolvido com os integrantes, estimulando a memória e contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e emocional. O Coral Clave de Prata está sob a regência do maestro Christopher Ancoski, que conduz o grupo em apresentações locais e regionais, levando o nome de Arapoti a eventos culturais de destaque no estado.

Com a participação no encontro do Sesc Água Verde, o Coral reafirma o papel da música como instrumento de integração e valorização da pessoa idosa, fortalecendo a presença cultural de Arapoti no cenário paranaense.