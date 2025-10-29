Coral de idosos de Arapoti leva música e emoção a evento cultural em Curitiba

14°C 25°C
Integrantes do Coral Clave de Prata participaram do 16º Encontro de Corais do Sesc, que reuniu grupos vocais de diferentes regiões e estilos

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/10/2025 às 14h35
Coral é formado por integrantes do Grupo de Idosos do CRAS. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O Coral Clave de Prata, formado por integrantes do Grupo de Idosos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de Arapoti, marcou presença no 16º Encontro de Corais do Sesc Água Verde, realizado em Curitiba. O evento, um dos mais tradicionais da cena cultural da capital paranaense, reuniu grupos vocais de diferentes regiões e estilos, promovendo um verdadeiro intercâmbio artístico e cultural.

Com uma trajetória marcada pela dedicação e pelo amor à música, o Coral Clave de Prata vem consolidando sua participação em eventos que valorizam o canto coletivo e o convívio social. A cada apresentação, o grupo demonstra que a música vai muito além das notas e harmonias - é uma poderosa ferramenta de inclusão, bem-estar e conexão entre pessoas.

O Encontro de Corais do Sesc Água Verde tem se destacado como um espaço de partilha e aprendizado entre grupos vocais, fortalecendo o cenário musical amador e profissional da região. A cada edição, o evento atrai corais de diferentes cidades, tornando-se um ponto de encontro entre vozes, histórias e repertórios diversos.

No caso do Clave de Prata, a participação representa mais que uma simples apresentação: é a celebração de um trabalho que alia arte, saúde e socialização. O projeto utiliza o ensino da música como meio de promover o desenvolvimento pessoal e coletivo dos idosos, estimulando habilidades cognitivas e fortalecendo laços de amizade.

A música desempenha papel central nesse processo, sendo reconhecida por seus benefícios à memória, concentração e expressão emocional. Cantar em grupo proporciona momentos de alegria, pertencimento e superação, reforçando a importância de iniciativas que incentivam a participação ativa dos idosos na vida cultural da comunidade.

Sob a regência do maestro Christopher Ancoski, o Coral Clave de Prata vem se destacando pela harmonia, sensibilidade e entusiasmo de seus integrantes. O trabalho do maestro reflete o compromisso em unir técnica e emoção, conduzindo o grupo a interpretações que tocam o público e reforçam o poder transformador da música.

Com apresentações como essa, o Coral reafirma seu propósito de mostrar que a arte não tem idade, e que a música, quando compartilhada, é capaz de criar pontes entre gerações e espalhar alegria por onde passa.

Foto: Divulgação.
