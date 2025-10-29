14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Deputados aprovam “licença menstruação” de até dois dias por mês

Proposta, que ainda precisa ser analisada pelo Senado Federal, prevê o afastamento temporário mediante apresentação de laudo médico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Câmara dos Deputados
29/10/2025 às 13h32
Deputados aprovam “licença menstruação” de até dois dias por mês
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

BRASIL - A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28) o projeto de lei que garante licença remunerada de até dois dias consecutivos por mês a mulheres que apresentem sintomas graves relacionados ao ciclo menstrual. A proposta, que ainda precisa ser analisada pelo Senado Federal, prevê o afastamento temporário mediante apresentação de laudo médico.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com o texto, o benefício se estende a trabalhadoras com carteira assinada, estagiárias e empregadas domésticas. O laudo médico deverá comprovar as condições debilitantes que impeçam o exercício das atividades profissionais durante o período. Caberá ao Poder Executivo definir o prazo de validade desse laudo, bem como a forma de apresentação e a periodicidade de sua renovação, levando em conta as peculiaridades das funções exercidas pela mulher.

O projeto aprovado é o substitutivo apresentado pela deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP) ao Projeto de Lei 1249/22, de autoria da deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ). A relatora unificou o texto original com propostas apensadas e sugestões das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Administração e Serviço Público. Segundo Marcivania, a medida representa um avanço na legislação trabalhista ao considerar as especificidades da saúde feminina.

Na proposta original, Jandira Feghali havia sugerido uma licença de até três dias. A deputada destacou que cerca de 15% das mulheres enfrentam sintomas severos durante o ciclo menstrual, incluindo dores intensas na região abdominal e cólicas que podem comprometer a rotina e o desempenho profissional.

A aprovação do substitutivo altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no trecho que trata das faltas justificadas, além de modificar a Lei do Estágio e a Lei Complementar 150/15, que regula o trabalho doméstico. Com isso, o direito ao afastamento temporário passa a abranger diferentes vínculos trabalhistas.

O projeto segue agora para análise no Senado, onde será avaliado antes de seguir para sanção presidencial. Caso aprovado sem alterações, o Brasil poderá se juntar a outros países que já reconhecem o direito à licença menstrual como parte da política de saúde e equidade de gênero no ambiente de trabalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PARALISAÇÃO Há 1 semana

Greve dos caminhoneiros por enquanto segue apenas nas redes sociais

Rumores sobre uma paralisação em protesto contra o governo e o STF circulam nas redes, mas não há confirmação de paralisação nas estradas

 Foto: Ilustrativa - Fernando Frazão/Agência Brasil
GASOLINA Há 1 semana

Petrobras anuncia redução no preço da gasolina a partir desta terça-feira

Com a alteração, o preço médio da estatal para as distribuidoras será de R$ 2,71 por litro, uma queda de R$ 0,14 por litro em relação ao valor anterior

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
ALERTA DE GOLPE Há 3 semanas

Ferramenta para proteger usuários é usada para fazer vítimas em novo golpe do PIX

Suspeitos estão utilizando função para forjar pagamentos e reaver o dinheiro deixando as vítimas no prejuízo

 Foto: Reprodução/Internet
BRASIL Há 4 semanas

Rapper Hungria é internado em Brasília com suspeita de intoxicação por metanol

Informação foi confirmada por meio de boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star nesta quinta-feira

 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Divulgação
FIM DAS AUTOESCOLAS? Há 4 semanas

Lula autoriza fim da obrigatoriedade de aulas em autoescolas para tirar CNH

Proposta do Contran prevê o fim da exigência das aulas teóricas e práticas, mas mantém provas para aprovação; consulta pública começa nesta quinta-feira (2)

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados