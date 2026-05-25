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Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º Turno

Levantamento indica empate técnico entre os dois candidatos dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com CNN
25/05/2026 às 10h26
Pesquisa aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º Turno
Foto: Estadão Conteúdo/Senado

Redação - Folha Extra

POLÍTICA - Pesquisa Nexus/BTG divulgada nesta segunda-feira (25) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026 contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 43%. O levantamento indica empate técnico entre os dois candidatos dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Segundo os dados, 9% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Outros 1% não souberam responder ou preferiram não opinar.

A pesquisa também mostra estabilidade em relação ao levantamento anterior, realizado em abril. Na ocasião, Lula registrava 46% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparecia com 45%. O novo cenário foi divulgado após a repercussão de áudios vazados envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

O levantamento também simulou outros cenários para um eventual segundo turno da disputa presidencial de 2026. Em uma possível disputa entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o atual presidente aparece com 49% das intenções de voto, contra 38% do político mineiro. Nesse cenário, 11% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos nomes apresentados, enquanto 2% não responderam.

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Já em uma simulação entre Lula e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o presidente marca 46%, enquanto Caiado soma 40% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos ou nenhum representam 12%, e 1% dos entrevistados não souberam responder.

De acordo com a metodologia divulgada pelo instituto, a pesquisa ouviu 2.045 eleitores por telefone entre os dias 22 e 24 de maio de 2026. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04193/2026 e avaliou diferentes cenários para a disputa presidencial prevista para 2026, incluindo possíveis nomes da oposição e aliados do atual governo federal.

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