Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina a partir desta sexta-feira

Redação - Folha Extra

BRASIL - A Petrobras anunciou que aplicará a partir desta sexta-feira (29), um reajuste no preço de venda da gasolina A para as distribuidoras. O aumento será de R$ 0,48 por litro, elevando o valor médio do combustível de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro após aplicação de subvenção econômica criada pelo governo federal.

Continua após a publicidade

Segundo a estatal, o impacto integral do reajuste será reduzido devido ao desconto de R$ 0,44 por litro concedido dentro da política de subvenção instituída pela Medida Provisória nº 1.358, de 13 de maio de 2026. O benefício também está previsto no Decreto nº 12.984 e na Portaria do Ministério da Fazenda nº 1.496, publicada em 25 de maio de 2026.

A Petrobras informou que a subvenção considera os tributos federais incidentes sobre o preço de venda praticado por produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo, incluindo PIS, Cofins e CIDE. Com isso, o efeito final para distribuidoras e consumidores será reduzido.

De acordo com a companhia, a gasolina C vendida nos postos é composta por 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro. Considerando essa mistura obrigatória, a participação da Petrobras no preço final ao consumidor passará de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro. O impacto estimado ao consumidor final será de até R$ 0,03 por litro nas bombas.

Continua após a publicidade

A estatal destacou ainda que o valor da parcela da Petrobras no preço da gasolina permanece 27,6% abaixo do praticado em 31 de dezembro de 2022. A empresa afirmou que a política de preços busca reduzir a transferência da volatilidade do mercado internacional para o consumidor brasileiro.

A Petrobras também reforçou o compromisso com transparência na composição dos preços dos combustíveis e informou que mantém em seu site oficial informações detalhadas sobre a dinâmica de formação dos valores praticados no mercado nacional.