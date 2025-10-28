Arapoti conquista 1º Lugar na fase estadual do Programa Agrinho

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti, nos Campos Gerais, conquistou o primeiro lugar na fase estadual do Programa Agrinho 2025, um dos maiores projetos educacionais do Paraná. A premiação ocorreu nos dias 19 e 20 de outubro, durante o evento que celebrou os 30 anos do programa, reunindo milhares de participantes em Curitiba.

O Agrinho é uma iniciativa do Sistema FAEP/SENAR-PR em parceria com o governo do Estado e prefeituras municipais. O programa tem como objetivo promover a formação cidadã, o pensamento crítico e o incentivo a práticas sustentáveis nas escolas públicas e privadas do Paraná. Ao longo de três décadas, consolidou-se como referência nacional em educação voltada à cidadania, ao meio ambiente e ao desenvolvimento rural.

A vitória de Arapoti é resultado do trabalho conjunto de professores, alunos e da equipe da Secretaria Municipal de Educação, que desenvolvem ao longo do ano atividades voltadas ao tema central do programa. O reconhecimento estadual reforça o comprometimento do município com a qualidade da educação e com o estímulo à aprendizagem por meio de projetos criativos e inovadores.

Durante a cerimônia, representantes de Arapoti subiram ao palco para receber o prêmio, celebrando a conquista que destaca o município entre os melhores do Estado. Além da entrega dos troféus e certificados, o evento contou com palestras, apresentações culturais e homenagens aos 30 anos de trajetória do Agrinho.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, a conquista reflete o empenho das escolas em incentivar práticas pedagógicas que promovem o protagonismo estudantil e o desenvolvimento integral dos alunos. O resultado também evidencia o engajamento da comunidade escolar na construção de uma educação transformadora e participativa.

Com o prêmio, Arapoti reforça sua posição de destaque no cenário educacional paranaense. O reconhecimento estadual simboliza o esforço coletivo de gestores, educadores e estudantes, que enxergam na educação um caminho de oportunidades e crescimento. O município segue participando ativamente de programas e iniciativas que valorizam o ensino público e o fortalecimento da cidadania.

O Agrinho 2025 marcou uma edição histórica, celebrando três décadas de impacto positivo na educação do Paraná e o protagonismo de municípios como Arapoti, que demonstram o potencial da educação como agente de transformação social.