Acidente de moto mata jovem em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um jovem morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na rodovia PR272 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no início da tarde desta terça-feira (28) envolvendo uma queda de moto.

De acordo com as primeiras informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, um jovem trabalhador da empresa ProTork conduzia uma motocicleta pela rodovia PR272 quando, nas proximidades da Pista de Moto Cross, perdeu o controle da direção e sofreu uma queda. Até o momento, não foram divulgadas informações se o acidente envolveu outros veículos.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima, mas devido a gravidade dos ferimentos, infelizmente o rapaz não resistiu e morreu a caminho do hospital.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Civil também foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) também foi acionada para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.