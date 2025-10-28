14°C 25°C
Jaguariaíva, PR

Acidente de moto mata jovem em Siqueira Campos

Vítima sofreu uma queda na rodovia PR272 próximo a pista da ProTork

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/10/2025 às 14h30 Atualizada em 28/10/2025 às 17h02
Acidente de moto mata jovem em Siqueira Campos
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um jovem morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na rodovia PR272 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada no início da tarde desta terça-feira (28) envolvendo uma queda de moto.

SIGA NOSSO INSTAGRAM. Acesse e veja este e outros conteúdos exclusivos.

De acordo com as primeiras informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, um jovem trabalhador da empresa ProTork conduzia uma motocicleta pela rodovia PR272 quando, nas proximidades da Pista de Moto Cross, perdeu o controle da direção e sofreu uma queda. Até o momento, não foram divulgadas informações se o acidente envolveu outros veículos.

Equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e estiveram no local prestando os primeiros socorros a vítima, mas devido a gravidade dos ferimentos, infelizmente o rapaz não resistiu e morreu a caminho do hospital.

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Civil também foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) também foi acionada para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 dias

Comerciante de Siqueira Campos atropelado por carreta na PR092 morre no hospital

Douglas Frandina foi atingido por uma carreta no momento em que trocava o pneu de sua caminhonete as margens da rodovia

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 dias

Homem é atropelado por carreta enquanto trocava pneu na PR092

Vítima é um comerciante do setor de bebidas no município de Siqueira Campos

 Foto: Naiara Biazoto / Prefeitura de Rio Branco do Ivaí
NORTE PIONEIRO Há 6 dias

Festival de Balonismo vai colorir o céu de Siqueira Campos neste domingo

Atividade será realizada na Praça do Santuário a partir das 10h; moradores também podem se aventurar

 Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (16). Foto: Divulgação
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 2 semanas

Acidente entre três carros deixa idoso ferido em Siqueira Campos

Colisão aconteceu quando dois veículos colidiram lateralmente, fazendo com que o terceiro veículo viesse a colidir com um deles

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Siqueira Campos inaugura UBS construída com investimento do Governo do Paraná

Obra que custou mais de R$ 1 milhão contou com R$ 650 mil em recursos do Executivo Estadual

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados