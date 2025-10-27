Comerciante de Siqueira Campos atropelado por carreta na PR092 morre no hospital

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma tragédia no trânsito comoveu moradores do município de Siqueira Campos neste final de semana. Um comerciante do município proprietário de uma distribuidora de bebidas, mais conhecido como “Douglinhas”, morreu após ser atropelado por uma carreta na rodovia PR-092 enquanto trocava o pneu de uma caminhonete. O acidente aconteceu na última sexta-feira (24) e a vítima morreu no hospital no sábado (25).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, no fim da manhã da sexta-feira Douglas Frandina estava trocando o pneu de sua caminhonete as margens da rodovia nas proximidades da AgroMales quando foi atingido por uma carreta que seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz. Devido aos impactos, o comerciante teve ferimentos graves. Ele chegou a ser socorrido e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito no sábado.

O corpo de Douglas foi velado na Capela da Paz e sepultado na manhã do domingo (26) no Cemitério de Siqueira Campos. A morte do comerciante causou forte comoção entre amigos, clientes e familiares.

O motorista do caminhão parou no local e prestou esclarecimentos a equipe da Polícia Rodoviária Estadual. As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.