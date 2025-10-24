Idoso morre na hora após ser jogado para fora de carro na PR092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um idoso morreu vítima de um acidente de trânsito registrado na tarde desta sexta-feira (24). A situação foi registrada na rodovia PR092 no trecho que passa por Arapoti, nos Campos Gerais. O homem foi ejetado do veículo após o carro capotar.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 14h00 e envolveu um automóvel Fiat Pálio que seguia no sentido Wenceslau Braz a Arapoti quando, próximo a Calógeras, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em um barranco e capotou o veículo.

Com a violência dos impactos, um homem de 68 anos que estava como passageiro no veículo foi ejetado do carro e morreu na hora. Seu corpo ficou sobre a pista no sentido Arapoti Wenceslau, sendo a rodovia parcialmente interditada deixando o transito lento na rodovia. O motorista do veículo teve ferimentos sendo encaminhado ao hospital 18 de Dezembro para receber atendimento médico.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima e chegou ao local por volta das 18h30. As equipes da PRE e concessionária que administra o trecho também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.