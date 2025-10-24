Festa das Crianças do Centro Espírita reúne alegria e solidariedade em Wenceslau Braz

Festa reuniu cerca de 500 crianças, além de pais e responsáveis que também estiveram no local. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - No último domingo (19), o Centro Espírita João Batista de Wenceslau Braz promoveu mais uma edição da tradicional Festa das Crianças, um evento beneficente que já se tornou referência na cidade pelo clima de solidariedade e diversão. A celebração reuniu cerca de 500 crianças, além de pais e responsáveis, em uma tarde marcada por sorrisos, brincadeiras e muita emoção.

O espaço do Centro se transformou em um verdadeiro parque de alegria, com brinquedos infláveis, touro mecânico, pipoca, algodão doce, sorvetes, sanduíches, refrigerantes e doces distribuídos gratuitamente para o público. A proposta, segundo os organizadores, foi garantir que todas as crianças, independentemente de sua condição social, pudessem viver um dia especial.

Apresentação da Fanfarra Municipal foi um dos destaques do dia. Foto: Divulgação

A animação ficou completa com a participação das meninas da Assembleia Filhas da Luz nº 23, da Ordem Internacional do Arco-Íris para Meninas, que coloriram a festa com atividades de pintura facial. Outro destaque foi a apresentação da Fanfarra Municipal, que levantou o público com um show vibrante e cheio de energia.

Além das atrações, houve sorteios e entrega de brinquedos, garantindo que cada criança levasse para casa uma lembrança do dia. O evento contou com o apoio de voluntários e doações da comunidade local, reforçando o espírito de união e solidariedade que marca o trabalho do Centro Espírita João Batista.

Para o presidente da instituição, Ronny Carvalho da Silva, a festa tem um significado muito maior do que apenas o lazer.

“O evento teve como propósito garantir o direito fundamental de toda criança de brincar e ser feliz, inspirado nas palavras de Jesus Cristo: ‘Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois delas é o Reino de Deus’”, destacou.

A Festa das Crianças do Centro Espírita João Batista mostra, mais uma vez, como gestos simples podem transformar realidades. Entre risadas, música e abraços, a tarde foi uma celebração da infância, da empatia e do amor ao próximo — valores que seguem guiando as ações do Centro ao longo de sua trajetória.