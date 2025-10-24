10°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem é atropelado por carreta enquanto trocava pneu na PR092

Vítima é um comerciante do setor de bebidas no município de Siqueira Campos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
24/10/2025 às 13h18
Homem é atropelado por carreta enquanto trocava pneu na PR092
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma carreta enquanto trocava um pneu. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (24) na rodovia PR092 no trecho que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a vítima estaria trocando o pneu de uma caminhonete as margens da rodovia PR092 próximo a AgroMeles, no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, quando acabou sendo atingida por uma carreta.

Ainda segundo testemunhas, devido aos impactos o homem teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos onde está recebendo os primeiros atendimentos médicos.

A vítima é proprietário de uma distribuidora de bebidas no município de Siqueira Campos.

A equipe da PRE se dirigiu ao local para prestar atendimento a ocorrência. Mais informações a qualquer momento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Naiara Biazoto / Prefeitura de Rio Branco do Ivaí
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Festival de Balonismo vai colorir o céu de Siqueira Campos neste domingo

Atividade será realizada na Praça do Santuário a partir das 10h; moradores também podem se aventurar

 Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (16). Foto: Divulgação
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 7 dias

Acidente entre três carros deixa idoso ferido em Siqueira Campos

Colisão aconteceu quando dois veículos colidiram lateralmente, fazendo com que o terceiro veículo viesse a colidir com um deles

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Siqueira Campos inaugura UBS construída com investimento do Governo do Paraná

Obra que custou mais de R$ 1 milhão contou com R$ 650 mil em recursos do Executivo Estadual

 Unidade foi entregue oficialmente pela Sesa na última sexta-feira (10). Foto: Alessandro Vieira/SESA-PR
SAÚDE Há 2 semanas

Governo entrega nova Unidade Básica de Saúde para Siqueira Campos

Estado investiu R$ 650 mil para construção do espaço, que foi entregue oficialmente na última sexta-feira (10)

 Radar em Arapoti, próximo ao posto Hulk, é um dos que entra em operação nesta segunda. Foto José Adão | Voz do Povo
RODOVIAS DA REGIÃO Há 2 semanas

Novos radares entram em operação na próxima segunda em Siqueira Campos, Arapoti e Sengés

Segundo a concessionária, os novos radares já estavam instalados desde o início do ano e contribuíram para reduzir significativamente o número de acidentes nos trechos monitorados.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados