Homem é atropelado por carreta enquanto trocava pneu na PR092

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma carreta enquanto trocava um pneu. O acidente aconteceu no início da tarde desta sexta-feira (24) na rodovia PR092 no trecho que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha, a vítima estaria trocando o pneu de uma caminhonete as margens da rodovia PR092 próximo a AgroMeles, no trecho entre Wenceslau Braz e Siqueira Campos, quando acabou sendo atingida por uma carreta.

Ainda segundo testemunhas, devido aos impactos o homem teve ferimentos graves. Ele foi socorrido e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos onde está recebendo os primeiros atendimentos médicos.

A vítima é proprietário de uma distribuidora de bebidas no município de Siqueira Campos.

A equipe da PRE se dirigiu ao local para prestar atendimento a ocorrência. Mais informações a qualquer momento.