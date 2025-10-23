10°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Acidente entre caminhão e carreta deixa dois feridos na PR-092

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que passa por Jaguariaíva e vítimas foram levadas ao hospital

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
23/10/2025 às 17h18
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 13h40 desta quinta-feira (23) na PR-092, no trecho que liga Jaguariaíva a Arapoti, no Norte Pioneiro do Paraná. O sinistro ocorreu no quilômetro 200, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Jaguariaíva, e envolveu um caminhão Ford Cargo, com placas de Prudentópolis, e uma carreta Mercedes-Benz Arocs, emplacada em Jaguariaíva.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão Ford Cargo seguia sentido a Arapoti quando, ao atingir o quilômetro 200 mais 100 metros, acabou colidindo transversalmente com a carreta Mercedes-Benz, que estava acessando a rodovia naquele momento. O impacto causou danos materiais significativos aos veículos e deixou duas pessoas feridas.

O condutor do Ford Cargo, um jovem de 21 anos, e sua passageira, também de 21 anos, sofreram ferimentos leves. Ambos foram atendidos por equipes de socorro e encaminhados para avaliação médica. Já o motorista da carreta, de 53 anos, não se feriu.

A colisão, classificada como abalroamento transversal, mobilizou equipes de resgate e a Polícia Rodoviária Estadual, que esteve no local para orientar o trânsito e realizar o levantamento das circunstâncias do acidente. O tráfego no trecho chegou a ficar parcialmente interditado durante o atendimento, mas foi liberado em seguida.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O local do sinistro fica em um ponto de grande movimentação de veículos pesados, utilizado como principal acesso à PR-092 para transporte de cargas e escoamento da produção regional.

Foto: Divulgação.
